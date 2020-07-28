Минпросвещения оценило готовность регионов к обеспечению школ горячим питанием

К обеспечению школьников горячим питанием с 1 сентября готовы 58 субъектов России.
Об этом во вторник, 28 июля, заявил заместитель директора департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения РФ Андрей Родионов.
«По состоянию на 15 июля пул субъектов, которые готовы к обеспечению [детей] горячим питанием с 1 сентября, составляет 58 субъектов», — приводит ТАСС
слова Родионова с выступления на Всероссийском онлайн-форуме «Про питание».
По его сведениям, в федеральную программу вошли 57 регионов Российской Федерации и один субъект не подал заявку.
«Это их право, каждый субъект самостоятельно определяет свою политику в тех или иных мероприятиях», — отметил Родионов.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 июня подписал постановление о бесплатном горячем питании для учащихся младших классов. В 2020 году субсидия на софинансирование расходов регионов из федерального бюджета составит 21,8 млрд рублей.
В январе президент России Владимир Путин заявил, что все ученики начальных классов в российских школах должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Позже он выступил за ужесточение требований к поставкам продуктов и ответственности при допуске нарушений, пишут "Известия"
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