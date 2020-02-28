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Новости /  Общество /  Социум  

Коронавирус не повлиял на отпускные планы жителей Самары

28 февраля 2020 09:38
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Коронавирус не повлиял на отпускные планы жителей Самары
При этом 89% жителей города не собирались брать отпуск в ближайшее время. 

Сервис Работа.ру выяснил, как новости о коронавирусе повлияли на рабочие и отпускные планы жителей России и Самары. В исследовании приняли участие 2800 пользователей сервиса из всех регионов России.

Большинство респондентов (80%) отметили, что не планировали брать отпуск в ближайшие несколько месяцев. В Самаре данные чуть выше общероссийских: 89% жителей города не собирались брать отпуск в ближайшее время.

Среди тех, кто собирался в ближайшее время отдыхать, 12% опрошенных изменили свои планы из-за новостей об опасном вирусе — это каждый восьмой опрошенный. Из них 6% респондентов решили отказаться от отпуска, а остальные 6% изменили маршрут, отказавшись от поездки в Азию. Впрочем, на планы большинства опрошенных (88%) коронавирус никак не повлиял.

В Самаре жители не отказывались от поездок заграницу. Респонденты, которые в ближайшее время планировали уйти в отпуск отметили, что новости о вирусе не отразились на их планах.

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