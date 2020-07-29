Капремонт музея Алабина в Самаре перенесут на 2023 год

Его не проводили с момента постройки в 1980-х гг.
В Самаре перенесут сроки ремонта краеведческого музея им. П. В. Алабина.
Об этом сообщает пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Александра Хинштейна.
"Из-за отсутствия концепции капитальный ремонт самарского музея им. П. Алабина будет перенесен на 2023 год", - рассказали там.
Напомним, капремонт в здании музея на ул. Ленинской не проводили с момента постройки в 1980-х гг. Ранее сообщалось, что там хотят расширить выставочные площади, привести в порядок фондохранилище, обновить основную экспозицию, пишет Самру.ру
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