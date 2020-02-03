Игорь Комаров дал старт полуфиналу конкурса «Лидеры России» в ПФО

74

1 февраля 2020 года в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров принял участие в торжественной церемонии открытия полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 гг. по Приволжскому федеральному округу.«Лидеры России» - это открытый конкурс для руководителей нового поколения, который проводится по поручению Президента России Владимира Путина уже третий год.В условиях серьезного многостороннего отбора и сложных заданий конкурсанты в реальной конкурентной борьбе проявляют лучшие лидерские качества и показывают уровень своей квалификации.«Важность проекта трудно переоценить в связи с масштабными задачами, которые поставил перед нашей страной Президент России Владимир Владимирович Путин. Для их решения нужны умные, талантливые, целеустремленные специалисты. И конкурс дает возможность таким людям, стремящимся к постоянному развитию и ставящим перед собой высокие цели, использовать свои способности во благо нашего государства»,- отметил Игорь Комаров.На конкурс было подано 230 тысяч заявок, до полуфинала дошли чуть больше трех тысяч человек. Как отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, Приволжский федеральный округ занимает лидирующие позиции по количеству заявившихся участников. Каждая пятая заявка на конкурс пришла из Приволжья - а это почти 42 тысячи человек.Четыре региона ПФО - Самарская область, Республика Татарстан, Нижегородская область и Республика Башкортостан - вошли в десятку регионов по количеству заявок, заняв в этом негласном рейтинге 6,7,8 и 9 места соответственно.Всего в Приволжском федеральном округе в полуфинал вышли 282 участника, из которых будут выбраны 30 лучших, они поборются за победу в финале в Сочи.Полномочный представитель пожелал удачи всем конкурсантам и отметил, что, как показывает практика, наиболее эффективными руководителями становятся в первую очередь именно специалисты своего дела, отраслевые профессионалы, которые постоянно совершенствуют свои навыки и работают над расширением управленческих компетенций.«От года к году растет уровень конкуренции между участниками. Для каждого это, безусловно, полезный опыт, самопроверка и повод для рефлексии, для определения направления своего личностного и профессионального роста, работы над собой»,- отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.В полуфинал конкурса вышли: от Нижегородской области – 42 человека, Самарской области – 40, Республики Башкортостан – 40, Республики Татарстан – 42, Пермского края – 22, Саратовской области – 18, Удмуртской Республики – 13, Оренбургской области – 9, Кировской области – 12, Чувашской Республики – 15, Ульяновской области – 6, Пензенской области – 9, Республики Мордовия – 8 и 6 человек представляют Республику Марий Эл.