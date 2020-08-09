Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечает юбилей

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Сегодня, 9 августа, Дмитрий Азаров отмечает своё 50-летие.Его жизнь, взросление, политическое становление тесно связаны с Самарской областью. С 2010 по 2014 год Дмитрий Азаров занимал должность главы Самары, а до этого, в 2009-м, будучи министром природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды региона, вошел в первую сотню кадрового резерва Президента России.С октября 2014-го Дмитрий Азаров занимал должность сенатора Совета Федерации ФС РФ от Самарской области и был председателем комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, затем вернулся в наш регион в качестве врио губернатора, а с сентября 2018 Дмитрий Азаров стал губернатором Самарской области.Под его руководством Самарская область за короткое время вошла в число лидеров регионального развития России. В СМИ, блогах и рейтингах неоднократно отмечался современный и новаторский подход Дмитрия Азарова к решению задач, энергия и открытость новым перспективам.Коллектив НИА Самара поздравляет Дмитрия Азарова с днем рождения!