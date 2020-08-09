Губернатор Дмитрий Азаров поздравил Почетного гражданина Самарской области Алексея Родионова с юбилеем

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.Судьба Алексея Ивановича неразрывно связана с историей и развитием региональной столицы.



Сегодня, 9 августа, свое 80-летние празднует Почетный гражданин Самарской области Алексей Родионов. С юбилеем его поздравил Губернатор Дмитрий Азаров.



Судьба Алексея Ивановича неразрывно связана с историей и развитием региональной столицы. «Именно Вы стояли у истоков создания Промышленного района нашей губернии. Под Вашим бдительным руководством в регионе велось масштабное строительство, прокладывались тоннели первой очереди метрополитена. Ваши усилия, направленные на улучшения качества жизни людей, достойны самой высокой оценки», – отметил Губернатор Дмитрий Азаров в своем поздравлении.



В перестроечные годы Алексей Родионов был сначала заместителем, а потом председателем Куйбышевского горисполкома, зарекомендовал себя настоящим хозяйственником. Как подчеркнул Глава региона, его трудовой путь является ярким примером преданного служения Отечеству. «Какую бы должность Вы ни занимали, в основе Вашей работы всегда стоят интересы дела и забота о людях, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Присущие Вам профессионализм, ответственность, управленческий талант позволили добиться значительных результатов, внести бесценный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области. Значимо и то, что требовательность к себе и подчиненным сочетаются в Вас с исключительной личной порядочностью, настойчивостью в достижении поставленных целей».



Алексей Иванович заслужил бесспорное уважение и авторитет благодаря своему добросовестному труду на благо родного региона. «Выражаю глубокую благодарность за все, что Вы сделали и продолжаете делать для нашей области», – обратился к Почетному гражданину Губернатор.



Опыт и профессиональные качества Алексея Родионова востребованы и по сей день. К нему можно обратиться за советом и поддержкой. «Молодежи следует учиться у Вас ответственности, открытости, максимальной самоотдаче в работе, умению стратегически мыслить, решать самые смелые задачи и оставаться настоящим Человеком», – отметил Губернатор Дмитрий Азаров и пожелал крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, мира и добра.