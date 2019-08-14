Главный судебный пристав Самарской области проведет прием граждан

133

15 августа с 13:00 до 15:00 руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области — главным судебным приставом Самарской области Муратовым Закиром Рамильевичем будет осуществляться прием граждан в Приемной Президента Российской Федерации в Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210).Записаться на личный прием можно по телефонам: 8 (846) 266-38-71 и 8 (846) 263-65-65.