5G в России заработает на частотах, используемых только в Китае и Японии

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Минкомсвязи не отрицает, что могут перейти на 3,4–3,8 ГГц, но это только после утверждения военными. На частотах 4,4–4,99 ГГц появится возможность построения сетей 5G на отечественном оборудовании, иностранных аналогов в таком случае не будет около 5 лет.Представитель АНО:"Кроме возможного отставания по срокам создания инфраструктуры сетей 5G это решение несет риски увеличения стоимости конечного абонентского оборудования."Власти знают, что при подобном раскладе Россия будет «отставать от прогресса» западных стран. Производством оборудования для 5G будет заниматься Ростех.Операторы не согласны с предложенными частотами, так как в стране нет оборудования для них, и продолжают рекомендовать запуск 5G на 3,4–3,8 ГГц, как во всем мире.