Фестиваль крафтовых сыров «Самарский пармезан 2.0» пройдет в агропарке «Самара»
26 февраля 2020 11:14
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В субботу 29 февраля в 12.00 на площадке фуд-маркета «Ярмарка вкусов» в агропарке «Самара» при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области по многочисленным просьбам самарских любителей сыра состоится открытие второй части фестиваля крафтовых сыров «Самарский пармезан 2.0».
Первый фестиваль, прошедший 8 февраля, собрал свыше 7000 гостей города и более 20 участников, среди которых были не только местные сыровары, но и производители сыров из Ульяновской области.
В фестивальной программе «Самарский пармезан 2.0» примут участие как уже известные самарские бренды, так и новые участники.
Сыроварня «Ферма заповедная» производит более 20 видов сыра из козьего и коровьего молока. Большую часть сыров можно будет попробовать и купить на фестивале: брынза, Сулугуни, Рикотта, Халлуми, Гауда, Качотта, Маскарпоне и другие виды сыров. Все сыры приготовлены без консервантов и пальмового масла.
Сыровар Вера Лапшинская представит на фестивале элитные сыры под торговой маркой «Fromage de Vera»: узнаваемый по своей оригинальной форме сыр Качокавалло, сыры Рокфор и Камамбер, сыр для жарки Халуми и уникальный твердый сыр Бельпер Кнолле с пикантным островатым вкусом, который достигается благодаря обсыпке из черного перца и содержанию чеснока и розовой гималайской соли, добавляющихся на стадии приготовления.
Сыроварня «Андреев сыр» славится сырами с добавками: Сыр Качотта с укропом, с томатами и чесноком, с мандариновой цедрой и кедровым орехом. Сыр Бельпер Кнолле сыроварня предлагает в базилике, томате или перце.
На фестивале именитые сыровары проведут мастер-классы по приготовлению живого сыра, итальянской пасты и жареного халуми.
Продолжение фестиваля совпало с празднованием Масленицы, поэтому гостей ждет не только сырное изобилие, которым сыровары удивили в прошлый раз, но и традиционные масленичные угощения: блины с различными начинками, мед, медовуха.
Гости фестиваля смогут попробовать блюда разных кухонь: мясные деликатесы из мяса дичи от «Русской охоты», жареные колбаски и мясо на гриле от «Cerbian Grill», чешскую выпечку Trdelniki, арахисовую пасту CosmoNuts, которая отлично сочетается с блинами. А еще халва, сладкая вата, карамельные яблочки и море других деликатесов, которыми славится «Ярмарка вкусов».
Организаторы мероприятия подготовили насыщенную развлекательную программу, которая создаст атмосферу настоящей масленичной ярмарки.
Фестиваль «Самарский пармезан 2.0» будет работать 29 февраля с 12.00 до 19.00 и 1 марта с 10.00 до 19.00 по адресу г.Самара, Волжское шоссе, 106, фуд-маркет агропарка «Самара», сообщает пресс-служба облправительства.
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