Фестиваль «Наука 0+» в Самаре рассказал о профессиях будущего

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В «Точке кипения» Самарского университета им. Королёва в рамках работы Самарской Центральной региональной площадки Всероссийского фестиваля «Наука 0+» прошел мотивирующий цифровой урок «Профессии будущего» с участием школьников.К участию в первом крупном онлайн-мероприятии фестиваля были приглашены победитель Всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей с международным участием «Спутник» Никита Рыжих и победитель Всероссийской конференции Малой Академии Наук «Интеллект будущего» Данила Семисчастнов. На необычном уроке юные самарские исследователи посмотрели документальный фильм «Профессии будущего» о российских школьниках, которые работают с передовыми технологиями и реализуют проекты в цифровой сфере уже сегодня. После этого участники онлайн-урока пообщались с создателями кино – генеральным директором Свердловской киностудии Михаилом Чурбановым и режиссером фильма, руководителем исследовательского проекта «Мотивирующие цифровые уроки» Татьяной Третьяковой.Фильм «Профессии будущего» снят при поддержке Фонда развития культуры и кинематографии «Страна» и Свердловской киностудии. Подробно о фильме и мотивирующих цифровых уроках можно прочитать на официальном сайте проекта цифровой-урок.рф.Никита и Данила по окончании школы намерены получать инженерное образование в вузах Самарской области. Организаторы цифрового урока пожелали ребятам во время обучения в университете суметь найти баланс между теоретической и проектной работой, ведь как известно, практика без теории слепа, но и теория без практики мертва.Для прямого обращения к практике физической науки во второй половине фестивального дня все желающие смогли принять участие в онлайн-мастер-классе «Пневмоавтоматика». Автоматизация настолько прочно вошла в нашу жизнь, что мы не обращаем внимания на механизмы и системы, которые нас окружают – открывают двери в магазинах и транспорте, включают и выключают свет, разогревают еду и т.п. На мастер-классе была наглядно представлена система, построенная с использованием элементов пневматической логики.Календарь, прямые трансляции и записи всех мероприятий фестиваля «Наука 0+» можно увидеть здесь: https://vk.com/festivalnauki63, http://samara.festivalnauki.ru.