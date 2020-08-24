Эксперт посоветовал не менять настройки смартфона наугад

С настройками смартфона следует обращаться осторожно и не менять параметры, если нет понимания, к чему эти изменения могут привести.
Об этом в беседе с агентством «Прайм
» в понедельник, 24 августа, рассказал директор института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев.
По словам специалиста, прежде всего не стоит менять настройки SIM-карты, поскольку это чревато сбоем сети и интернета, которые потом придется устранять, пишет сайт kp.ru
. Прежде, чем изменять какие-то параметры, лучше всего проконсультироваться со специалистом. Также эксперт призвал быть внимательными с платными услугами и подписками, которые некоторые мобильные операторы встраивают в меню SIM-карты, отмечает телеканал «Звезда
».
«То же самое касается особых возможностей, например режима для слабовидящих. Неправильная настройка может привести к тому, что интерфейс телефона поменяется и вы какое-то время не сможете вернуть его в привычный режим», — приводит слова Косарева «Федеральное агентство новостей
».
Помимо этого, специалист призвал не использовать функцию очистки смартфона, которая присутствует в некоторых гаджетах, если непонятно, как именно она работает. По его словам, ее применение может полностью отформатировать телефон, удалив вместе с системным мусором все медиафайлы.
Эксперт также посоветовал не выходить из аккаунтов, от которых пользователь не знает или не помнит пароли, и быть внимательнее с настройками родительского контроля, которые могут ограничить доступ в Сеть, пишут "Известия"
.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий