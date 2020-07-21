"Дорожный пристав" в Самарской области взыскал свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей

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Они ведутся с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». За 3 дня программа помогла взыскать почти 2 миллиона рублей.Начиная с середины октября 2019 года на дорогах региона начал работу аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав», который в потоке машин определяет по государственным регистрационным знакам автомобили, принадлежащие должникам. В том году за время своей работы, а это 12 рейдовых мероприятий, судебными приставами взыскано свыше 10 миллионов рублей и арестовано свыше 230 автотранспортных средств на сумму почти 60 миллионов рублей.В этом году сотрудниками Службы судебных приставов проведено на прошедшей неделе 3 рейдовых мероприятия, итогом которых стала погашенная задолженность на общую сумму свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей. Оплачивали должники по различным категориям исполнительных производств на месте с помощью переносных платежных терминалов.Автовладельцы, которые не смогли оплатить задолженность, с автотранспортными средствами расстались. Всего судебными приставами-исполнителями в ходе рейдовых мероприятий арестовано и отправлено на специализированную стоянку 46 автотранспортных средств на сумму почти 24 миллиона рублей.Транспортные средства, отправленные на специализированную стоянку, будут оценены и отправлены на реализацию. Вырученные денежные средства пойдут в счет погашения задолженности.