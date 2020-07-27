До 13 сентября продолжается отборочный онлайн-этап цифровой олимпиады «Волга-IT’20»

84

Олимпиада «Волга-IT’20» на регулярной основе проводится с 2006 года и отличается от прочих состязаний практической направленностью заданий, так как эти задания разрабатываются на основе реальных производственных задач экспертами лидирующих на мировом рынке ИТ-компаний. Молодые люди в возрасте от 14 до 23 лет могут проявить себя в следующих дисциплинах:3D Motion Design,веб-дизайн,вёрстка веб-страниц,интернет-программирование (PHP),мобильная разработка (IOS, Android, Flutter),прикладное программирование (Java/C#),системное программирование (C++).По итогам отборочного онлайн-этапа будут отобраны 150 лучших претендентов для участия в финале, который состоится очно с 8 по 11 октября в г. Ульяновске. Кроме состязаний на финальном этапе пройдут также мастер-классы от лучших разработчиков и экскурсии в современные ИТ-компании, нетворкинговые активности.Кураторами дисциплин и судьями в этом году выступают эксперты IT-компаний: Simtech group, ROGII, SimbirSoft, MAD Brains, ITECH.group, MST Digital Agency, HTDev.Принять участие и получить более подробную информацию можно на официальном сайте олимпиады: https://www.volga-it.org/, познакомиться в социальных сетях: https://vk.com/volgait, https://www.facebook.com/volgait/, https://www.instagram.com/volgait/, а также пообщаться с участниками и организаторами в Telegram-канале: https://t.me/volgaitx.Цифровая олимпиада «Волга-IT’20» проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также Правительства Ульяновской области.Контактное лицо: Полушкина Евгения, руководитель проекта, +7 (937) 453-51-81, mail@volga-it.org. Научно-образовательный центр «Точка кипения УлГТУ», ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет».