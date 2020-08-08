Дмитрий Азаров присоединился к волонтерам на "Том Сойер Фесте"

Главная цель проекта - сохранить ветшающие здания за счет объединения усилий власти, активистов и бизнеса.
В Самаре продолжается шестой по счету сезон местного "Том Сойер Феста". Сегодня к волонтерам-добровольцам, которые восстанавливают исторические здания, присоединился губернатор Дмитрий Азаров.
Главная цель проекта - сохранить ветшающие здания за счет объединения усилий власти, активистов и бизнеса. Уже вторую неделю волонтеры занимаются реконструкцией дома № 127 на улице Братьев Коростелёвых. Очищают фасад от старой краски, мезонины от чужеродного металла, приямок от мусора.
Напомним, создали фестиваль самарские активисты в 2015 году. С того момента "Том Сойер Фест" распространился по всей России. Теперь тема ремонта старинных построек объединяет больше 50 населенных пунктов. За эти годы силами добровольцев по всей стране восстановлено больше сотни зданий. 16 - в Самаре.
В 2018 году при поддержке самарского областного бюджета организаторы "Том Сойер Феста" провели обучающую школу. В ней приняло участие больше 50 человек.
При поддержке Дмитрия Азарова самарская команда фестиваля получила в безвозмездную аренду помещение для работы с волонтёрами и проведения мероприятий. Организаторы проекта неоднократно выигрывали президентские гранты.
Работают волонтёры небольшими группами, чтобы соблюдать меры предосторожности из-за пандемии коронавируса. Несмотря на непростую ситуацию этого года, "Том Сойер Фест" проходит сейчас в 17 городах и сёлах России. Ещё около десяти команд фестиваля планируют начать работы до конца лета, сообщает портал СОВА
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Фото: Сова.инфо.
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