Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Самарской области

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Губернаторпринял участие в расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Самарской области. На ней были подведены итоги работы сотрудников главка по обеспечению безопасности и правопорядка за прошлый год, а также определены ключевые цели и задачи на текущий 2020-й, сообщает Департамент информационной политики.