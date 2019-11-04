Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем народного единства

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Примите мои самые теплые, искренние поздравления с Днем народного единства!Этот праздник напоминает нам о подвиге наших предков, сумевших объединиться под знаменами народного ополчения, чтобы под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского положить конец смуте, отстоять свободу и независимость России.И сегодня сохранение и развитие Российского государства немыслимо без народного единения, без широкой поддержки проводимых преобразований, направленных на ускорение экономического роста страны, укрепление ее обороноспособности, повышение благосостояния и качества жизни наших граждан.Поэтому крайне важно, чтобы инициированные Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным национальные проекты, которые сегодня во многом консолидируют общество, нацеливают его на решение задач сохранения нации, улучшения условий жизни людей были поддержаны каждым из нас. Только тогда в полной мере будет реализован заложенный в них мощнейший потенциал.Самарский край всегда отличался своей сплоченностью, умением представителей разных национальностей, культур и конфессий жить в мире и согласии, готовностью объединиться для достижения общих целей во имя величия и процветания Отечества.Уверен, что мы сумеем сохранить это важнейшее достояние и, опираясь на традиционные духовно-нравственные ценности нашего народа, приумножим достижения губернии, создадим прочную основу для дальнейшего развития региона.От всей души желаю вам крепкого здоровья, стабильности, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо Самарской области и России!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров