Дмитрий Азаров поздравил военнослужащих с Днем Воздушно-десантных войск России

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«Крылатая пехота» давно и заслуженно считается элитой наших Вооруженных сил. В годы Великой Отечественной войны десантники находились на самых трудных участках фронта, выполняя наиболее сложные, ответственные боевые задачи и проявляя при этом героизм, стойкость и беззаветную преданность Родине.Навечно вписаны в ратную летопись России подвиги, совершенные «голубыми беретами» в локальных войнах и конфликтах, в контртеррористических операциях.Служба в ВДВ закаляет характер, учит преодолевать трудности, сохранять верность присяге, до конца исполнять свой воинский долг. Совершая порой невозможное, наши десантники снискали себе славу, почет и уважение не только среди своих соотечественников, но и во всем мире.Суровую школу десантных войск прошли и многие самарцы. Это наполняет нас чувством гордости за наших земляков. Они высоко несут звание воина-десантника, активно занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи, общественной работой, готовят новую смену к службе в армии, оказывают помощь инвалидам и семьям погибших товарищей.Сердечно желаю всем военнослужащим и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой и новых достижений во благо нашего Отечества!Губернатор Самарской областиД.И.Азаров