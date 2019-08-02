Дмитрий Азаров поздравил военнослужащих с Днем Воздушно-десантных войск России
2 августа 2019 09:43
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От всей души поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск!
«Крылатая пехота» давно и заслуженно считается элитой наших Вооруженных сил. В годы Великой Отечественной войны десантники находились на самых трудных участках фронта, выполняя наиболее сложные, ответственные боевые задачи и проявляя при этом героизм, стойкость и беззаветную преданность Родине.
Навечно вписаны в ратную летопись России подвиги, совершенные «голубыми беретами» в локальных войнах и конфликтах, в контртеррористических операциях.
Служба в ВДВ закаляет характер, учит преодолевать трудности, сохранять верность присяге, до конца исполнять свой воинский долг. Совершая порой невозможное, наши десантники снискали себе славу, почет и уважение не только среди своих соотечественников, но и во всем мире.
Суровую школу десантных войск прошли и многие самарцы. Это наполняет нас чувством гордости за наших земляков. Они высоко несут звание воина-десантника, активно занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи, общественной работой, готовят новую смену к службе в армии, оказывают помощь инвалидам и семьям погибших товарищей.
Сердечно желаю всем военнослужащим и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой и новых достижений во благо нашего Отечества!
Губернатор Самарской области
Д.И.Азаров
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