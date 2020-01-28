Дмитрий Азаров поздравил многодетные семьи с рождением малышей
28 января 2020 11:12
123
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил многодетные семьи, у которых в стенах перинатального центра областной больницы имени В.Д. Середавина совсем недавно на свет появились малыши.
Ирина и Николай Кураевы уже больше 20 лет живут вместе – плечом к плечу. С первых дней совместной жизни мечтали о большой семье. И это желание с течением времени исполнилось в полной мере. 21 января у них родился мальчик – тринадцатый ребенок в семье.
«Чем больше общаешься с детьми, тем сильнее в моем сердце чувство материнской радости и полноты жизни, – говорит многодетная мама Ирина. – Мы очень рады появлению Марка в нашей семье, нам его просто не хватало».
«Мы, конечно, волнуемся за нашего малыша, за то, как сложится его жизнь. Но уверены, что все получится, – отметил глава семьи Николай. – Сами мы, конечно, не справились бы – очень помогают старшие дети. Они умеют все: и готовить, и дела по дому вести, всегда охотно гуляют и занимаются с малышами».
Семья Кураевых переехала в Самарский регион из Челябинской области. Рядом с Чапаевском они приобрели дом на средства материнского капитала. Семья разрасталась, а места всем уже не хватало. Поэтому Ирина и Николай в прошлом году обратились к Губернатору за помощью. На выделенные средства супруги достроили свой дом и отпраздновали новоселье.
День большой семьи начинается рано утром. «Девчонки встают пораньше, собираются, наводят красоту. И только после них мы быстро начинаем собираться сами и потом все вместе бежим в школу», – говорит 14-летний Богдан. Как и все Кураевы, он радуется, когда дом наполняет детский смех и веселая суета. «Очень люблю сидеть с младшими. С ними интересно», – рассказывает юноша. Появление еще одного малыша все дети приняли с восторгом.
«Мы очень обрадовались. В нашей семье всегда рос малыш, поэтому без новорожденного мы как будто не в своей тарелке, – говорит 15-летняя Олеся. – Я не представляю жизнь в маленькой семье. Я уже привыкла, что меня всегда окружают мои братья и сестры. Одной мне было бы очень скучно и неинтересно».
Старших почитают, о младших – заботятся. Именно на таких ценностях воспитывается каждый ребенок. «Расти в такой дружной семье – большое счастье, – отметил Губернатор Дмитрий Азаров, обращаясь к детям и их родителям. – Вы – наша гордость и пример для тысяч семей Самарской области. Именно такие семьи имел в виду Президент, говоря, что семья, это оплот нашего общества и государства».
Супруги признаются, что серьезную поддержку оказывает государство. «Мы получаем и федеральные, и региональные социальные выплаты в полном объеме, – говорит Николай. – И мы искренне благодарны за это внимание к нашей семье и ко всем многодетным».
Губернатор выразил многодетным родителям искреннее восхищение и вручил подарки. Маленькому Марку – новенькую коляску. Самый главный подарок – транспорт, рассчитанный на всех. Сейчас в распоряжении семьи есть Лада Ларгус. Однако они уже давно мечтают о большой машине. Глава региона вручил сертификат на приобретение нового авто. «В Лада Гранта, конечно, вся семья не поместится. Но теперь вы сами сможете подобрать комфортный автомобиль до 10 пассажирских мест», – сказал Дмитрий Азаров.
Руководитель области отметил, что при возникновении вопросов семья может в любой момент обратиться за помощью. «Вы все время будете в зоне моего внимания, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Знаю, что вы в первую очередь рассчитываете на свои силы, но можете рассчитывать и на нашу поддержку».
Глава региона также напомнил, что стимулирование рождаемости и улучшение демографической ситуации стало одной из главных тем Послания Президента России Владимира Путина. Напомним, Глава государства объявил новые меры поддержки в сфере материнства и детства. «Теперь вы можете получить выплаты для деток от 3 до 7 лет. Кроме того, все школьники до 4 класса будут обеспечены бесплатным горячим питанием», – сказал Губернатор.
После торжественной выписки, Дмитрий Азаров навестил Ирину Цыбулину. Вместе с мужем они планировали второго ребенка. Какова же была радость, когда родились тройняшки – Денис, Дарья и Анастасия. Это первая тройня, которая появилась на свет в Самарской области в 2020 году.
«Когда мы узнали, что у нас будет тройня, то были очень счастливы, а сейчас это счастье рядом с нами, – говорит Ирина. – Мы очень дорожим нашими малышами и постараемся дать им достойное воспитание».
Теперь уже многодетные родители надеются на помощь государства. «Сегодня в связи с решениями Президента, которые он озвучил в своем послании, появились новые меры поддержки для семей с детьми. И очень важно, что мы не остаемся без внимания», – отметила многодетная мама.
Глава региона пожелал большой семье здоровья и отметил, что они всегда могут рассчитывать на его поддержку, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
28 января 2020 13:49
Заявки принимаются по 15 февраля 2020 года. Социум
50
28 января 2020 13:43
Она состоится в выставочном центре «Экспо-Волга» в Самаре с 7 по 9 февраля. Социум
52
28 января 2020 12:59
Он неправильно указал место жительства. Социум
78
Здравоохранение
28 января 2020 14:00
Лечится пневмония около одной-двух недель. Здравоохранение
66
28 января 2020 13:34
Ограничения коснулись Сосновского месторождения. Здравоохранение
61
28 января 2020 10:02
Предполагается усиление режима текущей дезинфекции в местах массового скопления людей. Здравоохранение
136
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
377
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15238
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
15061
Туризм
25 января 2020 10:40
При аннулировании тура путешественники могут претендовать на полный возврат средств. Туризм
474
22 января 2020 16:57
22 января в Самаре представителям туроператоров был презентован пилотный акселератор туристических компаний. Туризм
422
18 января 2020 07:36
Поезда один из старейших видов массовых перевозок людей на значительные расстояния. Туризм
1568
Образование
28 января 2020 12:43
Его участниками стали 150 учащихся 9-11-х классов региона. Образование
85
28 января 2020 09:20
Проект реализуется при поддержке Департамента образования г.о. Самара. Образование
140
27 января 2020 23:13
Пять лет потребовалось «Диссернету», чтобы лишить самарского замминистра ученой степени.. Образование
588
Культура
28 января 2020 12:29
Он состоится 14 февраля. Культура
86
27 января 2020 10:59
Для них прозвучала песня. Культура
196
24 января 2020 16:34
Хедлайнером фестиваля станет группа Papa Roach. На сцене также выступят "Би-2" и "Мумий Тролль". Культура
394
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
309
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15718
Мода
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
76
9 января 2020 23:12Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
Сегодня именно ткань вискоза является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве. Мода
104
25 декабря 2019 07:10
Наручные часы – один из самых важных и привычных повседневных атрибутов. Помимо основной функции, хронометры выступают также стильным имиджевым... Мода
292
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
380
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1987
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
726
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1630
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1348
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
926
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
942
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1397
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1485
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1751
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2868
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3405
Мероприятия