Дмитрий Азаров поздравил многодетные семьи с рождением малышей

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Губернатор Самарской области​ Дмитрий​ Азаров​ поздравил многодетные семьи, у которых в стенах перинатального центра областной больницы имени В.Д.​ Середавина​ совсем недавно​ на свет появились малыши.Ирина​ и​ Николай Кураевы​ уже больше 20 лет живут вместе – плечом к плечу. С первых дней совместной жизни мечтали о большой семье. И это желание с​ течением​ времени​ исполнилось​ в полной мере. 21 января у них родился мальчик – тринадцатый ребенок в семье.«Чем больше общаешься с детьми, тем сильнее в моем сердце чувство материнской радости и полноты жизни,​ –​ говорит многодетная мама Ирина. –​ Мы очень рады появлению Марка в нашей семье, нам его просто не хватало».«Мы, конечно, волнуемся за нашего малыша, за то, как сложится его жизнь. Но уверены, что все получится,​ –​ отметил глава семьи​ Николай. –​ Сами мы, конечно, не справились​ бы –​ очень помогают старшие дети. Они умеют​ все:​ и готовить,​ и дела по дому вести,​ всегда охотно​ гуляют и занимаются с малышами».Семья Кураевых переехала​ в Самарский регион из Челябинской области.​ Рядом с Чапаевском они приобрели дом на средства материнского капитала. Семья разрасталась, а места всем уже не хватало. Поэтому Ирина и Николай в прошлом году обратились к Губернатору за помощью. На выделенные средства супруги достроили свой дом и отпраздновали новоселье.День большой семьи начинается рано​ утром.​ «Девчонки встают пораньше, собираются, наводят красоту.​ И только после них мы быстро начинаем собираться​ сами​ и потом все вместе бежим в школу»,​ –​ говорит 14-летний​ Богдан.​ Как и все Кураевы, он радуется, когда дом наполняет детский смех и веселая суета.​ «Очень люблю сидеть с младшими. С ними интересно»,​ – рассказывает​ юноша. Появление еще одного малыша все дети​ приняли с восторгом.«Мы очень обрадовались.​ В нашей семье всегда рос малыш, поэтому без новорожденного мы как будто не в своей тарелке,​ –​ говорит 15-летняя​ Олеся.​ –​ Я​ не представляю жизнь в маленькой семье. Я​ уже привыкла, что меня всегда окружают мои братья и сестры. Одной мне было​ бы очень скучно и неинтересно».Старших почитают, о младших – заботятся. Именно на таких ценностях воспитывается каждый ребенок.​ «Расти в такой дружной семье – большое счастье,​ –​ отметил Губернатор Дмитрий Азаров, обращаясь к детям и их родителям. –​ Вы – наша гордость​ и пример для тысяч семей Самарской области.​ Именно такие семьи имел в виду Президент, говоря, что семья, это оплот нашего общества и государства».Супруги признаются, что серьезную​ поддержку оказывает государство.​ «Мы получаем и федеральные, и региональные социальные выплаты в полном объеме,​ –​ говорит Николай. –​ И​ мы искренне благодарны за это внимание к нашей​ семье​ и ко всем многодетным».Губернатор выразил многодетным родителям искреннее восхищение и вручил подарки. Маленькому Марку – новенькую коляску. Самый главный подарок – транспорт, рассчитанный на всех.​ Сейчас в распоряжении семьи есть Лада​ Ларгус. Однако они уже давно мечтают о большой машине. Глава региона вручил сертификат на приобретение нового авто.​ «В Лада Гранта, конечно, вся семья не поместится. Но теперь вы сами сможете подобрать комфортный автомобиль до 10 пассажирских мест»,​ – сказал Дмитрий Азаров.Руководитель области отметил, что при возникновении вопросов семья может в любой момент обратиться за помощью.​ «Вы все время будете в зоне моего внимания,​ – подчеркнул Дмитрий Азаров. –​ Знаю, что вы в первую очередь рассчитываете на свои силы, но можете рассчитывать и на нашу поддержку».Глава региона также напомнил, что стимулирование рождаемости и улучшение демографической ситуации стало одной из главных тем Послания Президента России Владимира Путина. Напомним, Глава государства объявил новые меры поддержки в сфере материнства и детства.​ «Теперь вы можете получить выплаты для деток от 3 до 7 лет. Кроме того, все школьники до 4 класса будут обеспечены бесплатным горячим питанием»,​ – сказал Губернатор.После торжественной выписки, Дмитрий Азаров навестил​ Ирину​ Цыбулину. Вместе с мужем они ​ планировали второго ребенка. Какова же была радость, когда родились тройняшки – Денис, Дарья и Анастасия. Это первая тройня, которая появилась на свет в Самарской области в 2020 году.«Когда мы узнали, что у нас будет тройня, то были очень счастливы, а сейчас это счастье рядом с нами,​ – говорит Ирина. –​ Мы очень дорожим нашими малышами и постараемся дать им достойное воспитание».Теперь уже​ многодетные родители​ надеются​ на помощь государства. «Сегодня в связи с решениями Президента, которые он озвучил в своем послании, появились новые меры поддержки для семей с детьми. И очень важно, что мы не остаемся без внимания»,​ –​ отметила многодетная мама.Глава региона пожелал большой семье здоровья и отметил, что они всегда могут рассчитывать на его поддержку, сообщает пресс-служба облправительства.