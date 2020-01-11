Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов вместе с епархиями проработать вопрос и организовать специальные места для купаний при храмах
11 января 2020 12:10
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На оперативном совещании при Губернаторе Самарской области обсудили подготовку к празднованию Крещения Господня. По традиции в Крещенскую ночь (с 18 на 19 января) во всех православных храмах пройдут праздничные службы.
Что касается крещенских купаний, в этом году они будут проводиться у храмов. Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендовало отказаться от организации мест для купания на открытых водоемах, поскольку толщина льда недостаточна для обеспечения безопасности купающихся. Связано это с теплой погодой, которая установилась в декабре прошлого года и январе текущего. В ближайшие дни, согласно прогнозам синоптиков, столбик термометра чаще всего будет также показывать нулевую отметку.
«Толщина льда на малых реках региона составляет не более 20 сантиметров. Толщина льда на Волге и ее притоках составляет менее 15 сантиметров, наблюдается ледостав с торосами, – подчеркнул в ходе совещания начальник регионального главка МЧС Олег Бойко. — В связи со сложившейся обстановкой считаю необходимым запретить купание на открытых водоемах в дни празднования Крещения Господня».
Глава региона подчеркнул: безопасность жителей региона – прежде всего. «Ваша оценка ситуации ясна. Прогноз мы видим, рассчитывать на то, что будет прочный и надежный лед, не приходится, поэтому решение надо принимать», – отметил Дмитрий Азаров.
Губернатор поручил главам муниципалитетов вместе с епархиями проработать вопрос и организовать специальные места для купания при храмах. «Нужно отнестись к этому со всей серьезностью», – призвал руководитель области.
За сохранение жизни и здоровья каждого верующего выступают и священнослужители Самарской Митрополии. Клирик храма Казанской Божией Матери, отец Алексей (Кузнецов) отметил, что среди людей нередко возникает мнение, что при погружении в прорубь человеку прощаются грехи. «Это не так: грехи отпускаются в таинстве покаяния, исповеди. А чтобы встретить праздник по-христиански, нужно прийти в храм на богослужение, исповедоваться и причаститься», – отметил отец Алексей.
«Но ко всему нужно подходить взвешенно и рассудительно. Если кто-то из верующих решит окунуться, то лучше сделать это при храмах в специально организованных местах. В этом году МЧС не рекомендует устраивать купели на открытых водоемах», – подчеркнул священнослужитель. При этом он добавил, что если нет возможности искупаться, то можно набрать воды в храме и умыться ею дома.
Отметим, что о местах организации крещенских купелей будет сообщено дополнительно, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото: Департамент информационной политики.
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