Дмитрий Азаров остановил процедуру включения Южного города в состав Самары
14 февраля 2020 10:01
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров получил подписи, которые жители Южного города собрали под обращением против присоединения микрорайона к Самаре. Об этом он написал в своем твиттере.
Южный город — микрорайон с экономжильем, расположенный около южной окраины Самары. В нем проживают около 21 тысячи человек. Застройщик — ГК «Древо». Председателем совета директоров компании является Николай Чудаев — отец министра строительства Самарской области Евгения Чудаева.
— Люди пишут, что не хотят присоединения к Самаре. Ещё раз подчеркну, мой принцип в работе — решения принимать, посоветовавшись с людьми. И эта сложная тема не исключение. Поручаю главе Волжского района внимательно, вдумчиво выслушать людей, взвесить вместе с людьми все за и против, вместе определиться с формой выявления мнения каждого жителя. Пока эта работа не будет выполнена, все процедуры включения Южного города в границы Самары прекращаются, — сообщил глава региона.
О планах по включению Южного города в состав Самары стало известно в конце 2019 года. Правительство опубликовало документ, согласно которому микрорайон должен стать частью Куйбышевского района столицы региона. Также в состав города, а точнее Красноглинского района, хотят перевести Кошелев-Парк.
Кошелев-Парк — микрорайон, расположенный у северной границы Самары. Он является как бы продолжением микрорайона Крутые Ключи, который входит в состав Красноглинского района Самары. Застройщиком обеих локаций является корпорация «Кошелев», которую возглавляет депутат Самарской губернской думы, председатель комитета парламента по строительству Владимир Кошелев.
Среди причин — недостаточные финансовые возможности сельских поселений, в которые сейчас входят микрорайоны. По словам чиновников, они не потянут содержание таких территорий.
Уже в начале 2020 года в Южном городе прошли публичные слушания, на которых жители выступили против инициативы властей. Как оказалось, многие из них недовольны не только грядущим ростом цен, но и качеством жизни в Самаре, пишет 63.ру.
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Комментарии
Социум
14 февраля 2020 13:22
Там проведут ремонт. Социум
103
14 февраля 2020 13:02
Так же был организован учебный семинар. Социум
61
14 февраля 2020 12:15
Глава региона эту идею нашел интересной и поддержал. Социум
83
Здравоохранение
14 февраля 2020 11:41
Новое учреждение работает на базе Самарской городской клинической больницы № 8. Здравоохранение
105
13 февраля 2020 13:58
Благодаря высокому профессионализму и мастерству докторов операция прошла успешно. Здравоохранение
299
13 февраля 2020 11:02
При выявлении одного из указанных недостатков потребитель вправе потребовать замены товара на аналогичный продукт той же марки. Здравоохранение
215
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В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
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Он расположен в ТРК "Московский". Социум
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