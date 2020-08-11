Детские сады возобновят работу в полном объеме с конца августа

На заседании оперативного штаба Самарской области по борьбе с распространением COVID-19 был рассмотрен вопрос работы детских садов.
Как доложил министр образования региона Виктор Акопьян, с сегодняшнего дня в детских образовательных учреждениях Самарской области работают все группы, воспитанники вновь занимаются в соответствии со своей возрастной категорией.
Принимают в детсады при наличии справки с работы от одного из родителей.
Губернатор Дмитрий Азаров поручил проработать вопрос, чтобы уже в последнюю неделю августа детские сады области заработали в обычном режиме, пишет Самру.ру.
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