Дети из пострадавших районов Иркутской области отправятся домой с отдыха в Самарской области

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7 августа в 17:29 (по местному времени) от железнодорожного вокзала г. Самара поездом № 590 домой отправятся 95 детей из пострадавших от наводнения районов Иркутской области. По распоряжению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, с 18 июля на территории области для них была организована летняя оздоровительная кампания: дети отдыхали и проходили лечение в МУП г.о.Тольятти Пансионат «Звездный» («Электроник-Дубрава»).Досуг детей был организован по воспитательной программе «Звездные каникулы!», утвержденной министерством образования и науки Самарской области в 2019 году. Во время отдыха они посетили обзорные экскурсии в МАУК «Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова», детский технопарк «Кванториум-63» (г.Тольятти). Также для детей были проведены такие мероприятия, как «Квест супергероев», «Гаджет–кросс», Эко-вертушка «В гармонии с природой», мероприятие по подготовке к сдаче нормативов «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне!».Напоследок Губернатор Самарской области преподнес особенный подарок: 3, 4 и 5 августа дети посетили аквапарк «Аква Лэнд», где получили море эмоций.В общей сложности дети проведут в пути до 3,5 суток, поэтому для них будет организовано горячее питание. До Иркутска их сопроводят 3 медицинских работника. На память об отдыхе в Самарской области дети получат школьные рюкзаки со школьными принадлежностями. Кроме того, теперь все маленькие гости региона обеспечены средствами первой необходимости, теплой одеждой и обувью, сообщает пресс-служба облправительства.Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня 2019 года. В зону подтопления попали десятки населенных пунктов, подтоплено более 6700 жилых домов, частично разрушена автомобильная инфраструктура. Из зон подтопления эвакуировали почти 2600 человек.