Четверо жителей Самарской области прошли в финал конкурса «Мастера гостеприимства»
8 марта 2020 10:38
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В субботу, 7 марта, в Самаре состоялся полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства», организованного президентской платформой «Россия – страна возможностей» и Общенациональным Союзом Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Победители полуфинала теперь сразятся за звание «мастеров» в финале конкурса, который пройдет в апреле в рамках форума «Россия – страна возможностей».
Самарская область стала лидером по числу победителей: из 16 новоиспеченных финалистов 4 – представители 63-го региона. При этом самарчанка Мария Бондарева стала лучшей сразу в двух номинациях: как по оценке компетенций, так и по качеству представленного проекта. Также в финале наш регион будут представлять Екатерина Ярославцева из Тольятти, Владимир Вершинин из Сызрани и Ольга Макеева из Самары.
Поздравить лучших полуфиналистов, а также пожелать им побед в следующем этапе приехали Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.
«Вы делаете очень большое дело. Россия – страна возможностей, и эти возможности зачастую раскрываете вы – мастера гостеприимства. Вы показываете нашу страну, показываете наши регионы, показываете их туристический потенциал. Вы даете новые знания людям об их родной земле. В этом смысле вы совершенно точно работаете на патриотизм. Невозможно любить то, чего ты не знаешь. И чем больше люди узнают о нашей большой стране, тем больше они влюбляются в то место, где они живут, в свой регион, в нашу любимую страну. В этом есть очень высокая миссия мастеров гостеприимства», — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Губернатор Самарской области также объявил, что принял решение учредить специальный приз в рамках конкурса «Мастера гостеприимства» – победитель сможет реализовать свой туристический проект на территории Самарской области. «У конкурса «Мастера гостеприимства» много партнеров. Вы знаете, что для победителей главной наградой будет образовательный сертификат, но у этого проекта много партнеров, которые учреждают свои специальные призы. Я принял решение, что такой специальный приз в финале будет и от Самарской области: мы поощрим один из проектов-победителей и дадим возможность реализовать его на самарской земле».
На церемонии награждения победителей полуфинала заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев сказал: «Мы традиционно поддерживаем все направления платформы «Россия страна возможностей», и очень своевременно этот конкурс организовался здесь, на территории Самарской области. Наша страна огромная, с огромным количеством народностей, с огромным количеством традиций, обычаев. И эти обычаи и традиции нужно действительно пропагандировать. Мы очень рады, что этот конкурс собрал участников, которые не только являются профессионалами в своей сфере, но и которые только-только пробуют себя в ней. Это здорово! Мы, по большому счёту, даем надежду тем, кто готов работать на страну, готов работать на продвижение туристического потенциала. Но и не только туристического. Сфера гостеприимства большая, и не ограничивается туризмом. И это шанс для того, чтобы расти в профессиональном плане».
Региональные полуфиналы конкурса «Мастера гостеприимства» уже состоялись в Сочи, Туле, Самаре и Пятигорске. Наставник конкурса, президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства, генеральный директор курортного комплекса Mriya Resort & Spa Грант Бабасян отметил высокий уровень организации самарского полуфинала: «Я хотел бы поблагодарить Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, Правительство за гостеприимство и помощь в организации и проведении полуфинала. Самара с точки зрения доступности один из лучших регионов. Этот город показывает невероятный рост в туристической сфере».
В рамках полуфинала, который проходил 6 и 7 марта, 99 конкурсантов из 19 регионов России презентовали свои проекты в сфере туризма и гостеприимства и выполняли индивидуальные и групповые аналитические задания, а также принимали участие во встречах и мастер-классах с приглашенными экспертами отрасли. Галина Анохина, генеральный директор, ведущий бизнес-тренер «Лаборатории гостеприимства» рассказала участникам конкурса, о том, как угадывать настроение туристов и удовлетворять даже самые противоречивые просьбы. Заместитель председателя правительства Удмуртии, победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018гг. Михаил Хомич говорил с конкурсантами о целеустремленности, о том, как развиваться и достигать своих целей, сообщает пресс-служба облправительства.
«Проект «Мастера гостеприимства» не является чисто кадровым конкурсом, победить в нем можно, только имея интересный авторский проект. Таких проектов в полуфинале «Волга-Волга», прошедшего в Самаре, оказалось много. Жюри пришлось серьезно поработать, чтобы выбрать тех, кто поедет на финальную «Битву мастеров». Две участницы победили не только в конкурсных испытаниях, но и в треке проектов. В итоге 16 лучших участников поедут на финал сражаться за право называться «мастером гостеприимства», – подчеркнул руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.
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