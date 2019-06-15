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Новости /  Общество /  Социум  

Большинство россиян считают себя патриотами

15 июня 2019 09:50
124
Большинство россиян считают себя патриотами
Это на 9% больше, чем в декабре 2012 года.

Большинство россиян (73%) считают себя патриотами. Это на 9% больше, чем в декабре 2012 года, свидетельствуют результаты опроса, проведённого фондом "Общественное мнение". Исследователи выяснили, что выше всего доля заявивших о патриотизме среди россиян в возрасте от 31 до 45 лет с высшим образованием.

При этом почти половина респондентов уверена, что люди становятся патриотами главным образом под влиянием воспитания. Социологи также узнали, какое содержание граждане вкладывают в слово "патриотизм". Главными критериями респонденты назвали любовь к родной природе, знание истории своей страны и службу в армии, передает Радио Маяк.

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