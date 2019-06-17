Большинство россиян хотели бы, чтобы их дети получили первый заработок до 18 лет
17 июня 2019 13:28
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Большинство россиян хотели бы, чтобы их дети получили первый заработок до 18 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на ВЦИОМ.
По данным опросов, самостоятельный заработок дает финансовую независимость, возможность помочь семье, заставляет уважать чужой труд. Три четверти респондентов сами начали работать в подростковом возрасте. Как правило, они получали первый настоящий заработок в 16 лет.
Чаще всего опрошенные рассказывали о первом опыте работы в колхозах и совхозах, на заводах и производствах, а также в сфере торговли.
Фото pixabay.com
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