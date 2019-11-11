Благодаря работе самарских приставов магазин подключили к электросетям

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В отделе судебных приставов Ставропольского района Самарской области на исполнении находилось исполнительное производство об обязании АСНТ подключить к электросетям нежилое здание, а именно – магазин.Так как должником добровольно решение суда не исполнено, судебным приставом вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.И только после повторного вручения председателю АСНТ требования об исполнении решения суда, предупреждения, а также привлечения к административной ответственности, должником-организацией исполнено решение суда в полном объеме.Магазин подключили к электросетям, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.