Берег Самары очистят от незаконных лодочных станций

Начать решили со спуска у Барбошиной поляны.
Берег Волги в черте Самары начали расчищать от лодочных станций. В первую очередь правоохранителям предстоит проверить их законность. Начать решили с участка береговой линии в районе Барбошиной поляны, пишет 63.ру.
— Некоторые стоянки, которые расположены около пляжей, мешают комфортному отдыху горожан. Такое соседство может быть опасным. Сотрудникам транспортной полиции и Росприроднадзора предстоит проверить законность лодочных станций и загрязнённость территории около них, — рассказал заместитель руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Самары Александр Андриянов.
Владельцам незаконных стоянок водного транспорта грозит штраф до 80 тысяч рублей по статье «Самоуправство».
Берег Волги регулярно пытаются захватить и огородить для собственного использования. Так, недавно самарский блогер снял с высоты странный забор, который установили в Октябрьском районе. Тем не менее проход вдоль берега он не ограничивает.
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