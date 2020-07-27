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Новости /  Общество /  Социум  

Арест авто побудил самарца оплатить долг в 137 тысяч рублей на месте

27 июля 2020 09:56
147
Арест авто побудил самарца оплатить долг в 137 тысяч рублей на месте

Сотрудники Межрайонного отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре и Госавтоинспекции в ходе совместного рейда обнаружили на Ново-Садовой должника, чья сумма задолженности превысила 137 тысяч рублей.

Житель областной столицы на одной из центральных улиц остановлен сотрудниками ГИБДД. Автолюбитель, нарушивший правила дорожного движения 80 раз, не оплатил долг в 57 тысяч рублей по штрафам, а также 80 тысяч рублей исполнительского сбора, вынесенного в рамках каждого из исполнительных производств, возбужденных в отношении него. Общий долг мужчины составил 137 тысяч рублей.
Судебный пристав-исполнитель разъяснил мужчине, что сейчас его транспортное средство будет арестовано и пойдет в счет погашения задолженности. Не желая расставаться с автомобилем, должник полностью оплатил задолженность на месте, воспользовавшись POS-терминалом.
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