Арест авто побудил самарца оплатить долг в 137 тысяч рублей на месте

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Житель областной столицы на одной из центральных улиц остановлен сотрудниками ГИБДД. Автолюбитель, нарушивший правила дорожного движения 80 раз, не оплатил долг в 57 тысяч рублей по штрафам, а также 80 тысяч рублей исполнительского сбора, вынесенного в рамках каждого из исполнительных производств, возбужденных в отношении него. Общий долг мужчины составил 137 тысяч рублей.Судебный пристав-исполнитель разъяснил мужчине, что сейчас его транспортное средство будет арестовано и пойдет в счет погашения задолженности. Не желая расставаться с автомобилем, должник полностью оплатил задолженность на месте, воспользовавшись POS-терминалом.