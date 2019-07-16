Алиментщик из Тольятти после привлечения к уголовной ответственности погасил задолженность

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В отделе судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти в отношении гражданина С. было возбуждено исполнительное производство за неуплату алиментов своим детям. Мужчина добровольно не исполнял решение суда, денежные средства на содержание дочерей не выплачивал. Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на срок 40 часов.Отработав положенное время, гражданин С. продолжил уклоняться от выплаты алиментов своим детям. Суд приговорил алиментщика к наказанию в виде исправительных работ с удержанием в счет государства 5% от дохода осужденного.Данная мера побудила должника погасить задолженность перед своими детьми в размере более 190 тысяч рублей. Также после привлечения к уголовной ответственности гражданин С. трудоустроился, о чем сообщил в отдел судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти.