3 января Самарскую Олимпийскую Деревню посетили звёзды спорта

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Спортсмены поделились своими впечатлениями о Деревне:- Олимпийская деревня – это всегда особый спортивный дух, место искренних эмоций и дружбы. Прогулявшись по Самарской деревне, нахлынули теплые воспоминания. Очень классно, что в Самаре появляются спортивные парки для воспитания здоровой нации.- Сегодня мы провели отличный выходной, успели поучаствовать во всех активностях и получили массу положительных впечатлений. СамарскаяОлимпийская Деревня - это прекрасное место для прогулок и активного отдыха. Уверен, что для многих семей этот уютный парк станет излюбленнымместом отдыха не только в зимнее время.Самарская Олимпийская Деревня находится рядом со стадионом “Самара Арена”. Праздничная программа продлится вплоть до 8 января. Для того, чтобы было легко добраться, запущены 3 бесплатных шаттла. С маршрутами автобусов, трамваев, маршруток и шаттлов можно ознакомиться в соцсетях и на сайте проекта. Для тех, кто едет на автомобиле работают две больших бесплатных парковки. А чтобы было теплее, на территории парка расположились уютные боксы, где можно согреться, передает пресс-служба облправительства.Вход свободный | Площадки бесплатные | 0+