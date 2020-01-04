3 января Самарскую Олимпийскую Деревню посетили звёзды спорта
4 января 2020 14:22
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рекордсмен «Крыльев Советов» по числу матчей в высшем дивизионе чемпионата России. Дзюдоистка Ирина Заблудина, заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка Европы, участница двух олимпиад в 2008 и 2016 годах. Пятиборец Илья Фролов, заслуженный мастер спорта России по современному пятиборью, трехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы по современному пятиборью, участник Олимпиады-2008.
Спортсмены поделились своими впечатлениями о Деревне:
Ирина Заблудина, мастер спорта России международного класса по дзюдо:
- Олимпийская деревня – это всегда особый спортивный дух, место искренних эмоций и дружбы. Прогулявшись по Самарской деревне, нахлынули теплые воспоминания. Очень классно, что в Самаре появляются спортивные парки для воспитания здоровой нации.
Антон Бобер, экс-футболист, рекордсмен «Крыльев Советов» по числу матчей в высшем дивизионе чемпионата России:
- Сегодня мы провели отличный выходной, успели поучаствовать во всех активностях и получили массу положительных впечатлений. Самарская
Олимпийская Деревня - это прекрасное место для прогулок и активного отдыха. Уверен, что для многих семей этот уютный парк станет излюбленным
местом отдыха не только в зимнее время.
4 января состоится суперсобытие – лыжный спринт на 100 метров. Необычная для лыжного забега длина трассы обещает зрелищные и эмоциональные соревнования. Старт в 14:00!
Самарская Олимпийская Деревня находится рядом со стадионом “Самара Арена”. Праздничная программа продлится вплоть до 8 января. Для того, чтобы было легко добраться, запущены 3 бесплатных шаттла. С маршрутами автобусов, трамваев, маршруток и шаттлов можно ознакомиться в соцсетях и на сайте проекта. Для тех, кто едет на автомобиле работают две больших бесплатных парковки. А чтобы было теплее, на территории парка расположились уютные боксы, где можно согреться, передает пресс-служба облправительства.
Вход свободный | Площадки бесплатные | 0+
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