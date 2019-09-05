5 сентября во всем мире празднуют Международный день благотворительности
5 сентября 2019 17:58
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Праздник установлен 17 декабря 2012 года Генеральной Ассамблеей ООН и одобрен 7 марта 2013 года резолюцией № A/RES/67/105. Событие решили отмечать 5 сентября, в дату смерти Матери Терезы Калькуттской, посвятившей жизнь служению больным и бедным.
Оказание безвозмездного содействия попавшим в беду осуществляется добровольно. Люди, занимающиеся благородным делом, помогают предоставить беженцам и малоимущим возможность нормальной жизни, вернуть обществу ценные памятники. Помощь выражается в денежном эквиваленте, выполнении работ, дарении имущества. Международный день благотворительности призван утвердить принцип милосердия в обществе. Ведь неизвестно, кому и когда понадобится поддержка.
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Социум
5 сентября 2019 19:27
Дмитрий Азаров в рамках рабочего визита в Похвистневский район посетил семью Равиля и Зульфии Насыровых. Социум
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5 сентября 2019 18:58
Новая услуга схожа с арендой и каршерингом, но при этом является совсем иной. Социум
81
5 сентября 2019 18:50
Кроме того, как сообщает городской Департамент транспорта, после окончания фейерверка будет подан дополнительный подвижной состав. Социум
90
Здравоохранение
5 сентября 2019 11:55
Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни по предварительной записи. Здравоохранение
163
4 сентября 2019 17:24
В машинах есть все необходимое оборудование для оказания скорой медицинской помощи, в том числе для сложных - тяжелых пациентов. Здравоохранение
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4 сентября 2019 09:31
Глава Минздрава сообщила о начале вакцинации новым четырехвалентным препаратом. Здравоохранение
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