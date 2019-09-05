5 сентября во всем мире празднуют Международный день благотворительности

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Праздник установлен 17 декабря 2012 года Генеральной Ассамблеей ООН и одобрен 7 марта 2013 года резолюцией № A/RES/67/105. Событие решили отмечать 5 сентября, в дату смерти Матери Терезы Калькуттской, посвятившей жизнь служению больным и бедным.Оказание безвозмездного содействия попавшим в беду осуществляется добровольно. Люди, занимающиеся благородным делом, помогают предоставить беженцам и малоимущим возможность нормальной жизни, вернуть обществу ценные памятники. Помощь выражается в денежном эквиваленте, выполнении работ, дарении имущества. Международный день благотворительности призван утвердить принцип милосердия в обществе. Ведь неизвестно, кому и когда понадобится поддержка.