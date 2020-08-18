3 сентября открывается театральный сезон в Тольяттинском театре кукол

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Это радостное событие для Тольяттинского театра кукол и для его маленьких и взрослых зрителей. Событие, которого заждались и актёры, и куклы, которым тоже хочется порадовать зрителей уже знакомыми и новыми спектаклями для различных возрастов. Мы очень соскучились и с нетерпением ждём вас, дорогие зрители, на наших спектаклях.Куклы, наконец-то, будут оживать на сцене с помощью профессионалов - кукловодов, а зрители будут традиционно находиться в зрительном зале, окунаясь в атмосферу сказочного действа и отправляясь, то в волшебную сказку, то на лесную полянку, то в степные просторы, то погружаясь в исторические события, и всё это - в сопровождении фантастической музыки, световой феерии и спецэффектов.3 сентября в 18-00 зрители приглашаются на увлекательную, красивую, зрелищную и очень динамичную сказку – «Аленький цветочек» Я.Дрейлих 3+ (по мотивам сказки С.Аксакова).Режиссёр-постановщик – Янина Дрейлих, художник-постановщик – Яна Плотникова,композитор – Эдуард Тишин, художник по свету – Юлия Стыдова, видеограф – НиколайКосарев, хореограф – Виктория Сердюкова.Ограничения сняты и Тольяттинский театр кукол будет работать в обычном режиме. Все мероприятия театра будут проходить с соблюдением требований Роспотребнадзора, с наполняемостью зала не более, чем на 50%, передает пресс-служба горадминистрации Тольятти.Фото: пресс-служба горадминистрации Тольятти