1 сентября на Дне района «Кошелев-проект» выступит Елена Темникова
27 августа 2019 14:34
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В 2019 году мероприятие пройдет уже в девятый раз, хедлайнером станет Елена Темникова.
Посещаемость растет с каждым годом. В среднем мероприятие посещают 90-100 тыс человек в Самаре и 30-35 000 в Калуге. В 2019 году ожидается 120 тысяч и 45 000 соответственно. На сегодняшний день это, пожалуй, крупнейший оупен-эйр в стране. Основным конкурентом по посещаемости был в своё время только фестиваль «Рок-над-Волгой».
Детская дневная программа традиционно включает в себя аттракционы, мастер-классы, батуты, гоночную трассу, фотозону, аквагрим, работу детской сцены и т.д. В развлекательной программе театральное, световое и музыкальное шоу, выступления групп, салют.
В течении Дня микрорайона (от дневной программы к вечерней) проводятся разнообразные массовые конкурсы среди жителей, победителей награждают на сцене под овации жителей микрорайона и их гостей, приезжающих на праздник из других районов областных столиц.
Программа
13-00 – 17-00 Начало работы детских станций: детская анимация, развлекательная программа, конкурс рисунков на асфальте, мыльные пузыри, фотозоны, сказочные персонажи, ростовые куклы, аквагрим, мастер-классы для детей. Также работает парк детских развлечений: батуты, карусели и аттракционы, гоночная трасса и паровоз.
13-00 – 17-00 На детской сцене будут выступать все детские творческие коллективы района.
Основная сцена
18-00 22-00 Выступают творческие коллективы района и г. Самара, концерт Елены Темниковой.
22-00 Салют, сообщают организаторы мероприятия.
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