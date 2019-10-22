7 самарских проектов вышли в финал Всероссийского конкурса «Доброволец России»
22 октября 2019 13:47
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Конкурс «Доброволец России» проводится уже 9 лет. Участие в нем принимают добровольцы и волонтерские организации со всей страны. В 2019 году на конкурс было подано 28 144 заявки из 85 субъектов Российской Федерации, из них 302 заявки подали волонтеры и добровольческие организации Самарской области. После предварительной проверки работ и их заочной оценки экспертами в полуфинал вышли 946 проектов, в том числе 13 от Самарской области. Авторы проектов-полуфиналистов отправились на очный этап. Он проходил в Ростове-на-Дону для возрастной категории «Старше 18 лет» и в Международном детском центре «Артек» для участников младше 18 лет. Там полуфиналисты презентовали свои проекты перед экспертами. В итоге в финал прошло 190 проектов из 63 регионов. 7 проектов - из Самарской области.
В возрастной категории от 14 до 17 лет в финал вышли Валерия Миникаева из Новокуйбышевска (проект «Новая жизнь старой постройке»), Дарья Шидловская
из Большечерниговского района (проект «Создаем мультфильм вместе») и Алексей Юдин из Красноярского района (проект «Шаг навстречу»). В возрастной категории «Старше 18 лет» в финале регион представят Антон Уваров (проект «Медиацентр по созданию современного контента «205А») и Алексей Лавренов (проект «3Д-инклюзия») из Самары, Юрий Курдин из Сергиевского района («Региональный просветительский проект «ОБИДКА»). В номинации «Волонтерский центр» в финал вышел Самарский Дом молодежи.
«Региональный просветительский проект «ОБИДКА» Юрия Курдина был также отобран для участия в программе акселерации проектов. С 26 по 29 октября в
Мастерской управления «Сенеж» пройдет очная часть акселерации, где ведущие эксперты будут обучать авторов проектов социальному проектированию,
менеджменту проектов, лидерским технологиям. Кроме того, проекты, отобранные для акселерации, получат дополнительную поддержку и будут тиражированы в
другие регионы.
«Развитие добровольчества – приоритетное направление федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». В Самарской области этому направлению уделяется особое внимание: у нас открылся Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества (волонтерства), реализуется проект «Неслучайные истории», который рассказывает истории волонтеров, ежегодно проводится Форум добровольцев, действует Совет по развитию добровольчества (волонтерства) в Самарской области. Все это дает хорошие результаты. 7 проектов от нашего региона вышли в финал конкурса. Мы входим в тройку лучших регионов по количеству проектов-финалистов. Желаю нашим участникам удачи в финале», – рассказал Сергей Бурцев, замминистра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи.
Теперь проекты финалистов оценят ведущие федеральные эксперты. Имена победителей назовут 5 декабря со сцены Главного медиацентра Олимпийского парка в Сочи на Международном форуме добровольцев. Победители получат грант до 2 млн. рублей на реализацию своего проекта, передает пресс-служба облправительства.
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