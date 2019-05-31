2 июня в Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением Крестного хода

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Крестного хода в день памяти святителя Алексия 2 июня будет временно ограничено движение транспорта по следующим участкам улиц:- с 10:00 до завершения мероприятия - по ул. Некрасовской от ул. Ленинской до ул. Куйбышева;- с 11.00 до завершения мероприятия - по ул. Куйбышева от ул. Некрасовской до ул. Венцека;- с 11.30 до завершения мероприятия - по ул. Венцека от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького, передает пресс-служба горадминистрации.