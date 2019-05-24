«iВолга 2.0» проводит конкурс для волонтеров-тимлидеров

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Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» ждет активных волонтеров для помощи Дирекции в организации мероприятия и сопровождении участников Форума.Конкурс проводится в несколько этапов:20 мая - 9 июня 2019 г. – заочный этап: сбор и анализ заявок (резюме) соискателей;10 - 20 июня 2019 г. – очный этап: собеседования соискателей.По итогам очного этапа Конкурса будет определен состав волонтерской команды Форума в срок, не превышающий 10 дней.К участию в Конкурсе приглашаются активные граждане в возрасте от 18 лет, проживающие на территории субъектов Приволжского федерального округа и умеющие работать в команде, знающие специфику работы с молодежью и имеющие опыт участия в волонтерских программах молодежных образовательных форумов и других мероприятиях.Чтобы принять участие в Конкурсе необходимо до 9 июня:заполнить анкету регистрации;направить свое резюме на почту volsamara2018@mail.ru;зарегистрироваться на ЕИС добровольцыроссии.рф.Волонтеры-тимлидеры призваны стать лицом мероприятия и обеспечить конструктивное взаимодействие между участниками Форума и создание позитивной атмосферы. Они будут закреплены за командами смен, будут заниматься организацией деятельности участников, координировать работу и помогать им, содействовать в коммуникации с Дирекцией и обеспечении должного функционирования жизнедеятельности лагеря.Каждый участник волонтерской команды Форума сможет проявить себя в добровольческой деятельности, стать частью большой команды, получить колоссальный опыт в организации масштабного мероприятия, приобрести новые знакомства и знания.