2 декабря состоится X Региональный Самарский Инклюзивный Бал

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Место проведения: Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина (ул. Ленинская, д. 142).Танцевальный вечер пройдет в формате Бал-маскарада, тематика: «Однажды в сказке». В рамках мероприятия состоится выставка-продажа работ учеников Школы декоративно-прикладного искусства Инклюзивного Ресурсного Центра.В программу Бала войдут танцы конца XIX - начала XX века, такие как Медленный вальс, Контрданс «Весна в Самаре», Фигурный вальс, Полька улица, Марш Рима и многие другие.Все включенные в программу танцы адаптированы для комфортного участия детей и молодежи с инвалидностью и без нее. На своем примере ребята успешно покажут - инклюзивные танцы стирают все инфраструктурные и межличностные барьеры, имеющие место в нашем обществе.В мероприятии также запланировано участие почетных гостей - представителей органов муниципальной и региональной власти, членов Общественной палаты Самарской области, Общероссийского народного фронта и руководителей социально-ориентированных НКО региона, передает пресс-служба Инклюзивного Ресурсного Центра.