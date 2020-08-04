5 августа из пресс-центра "СОВА" пройдет онлайн-трансляция беседы с Сергеем Горяиновым

213

Он расскажет, какие новшества ждут абитуриентов в этом году, как изменилось количество бюджетных мест в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, а также о том, какие образовательные программы пользуются у будущих студентов особой популярностью, и сколько стоит получить диплом, если попасть на бюджет не удалось.Смотрите в режиме реального времени в среду, в 12:00 на портале Sova.info, а также в социальных сетях:ВКонтакте https://vk.com/sovanews63Фейсбук https://www.facebook.com/sovanews63Одноклассники https://ok.ru/sovanews63Телеграм https://t.me/sovanews63Медиахолдинг "СОВА" это:1. телеканал "Губерния"2. радиостанция "Губерния"3. газета "Волжская коммуна"4. информационный сайт www.sova.info5. пресс-центр медиахолдинга "СОВА"6. группы в социальных сетях, передает пресс-центр медиахолдинга "СОВА"