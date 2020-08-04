5 августа из пресс-центра "СОВА" пройдет онлайн-трансляция беседы с Сергеем Горяиновым

5 августа в 12:00 из пресс-центра Самарского областного вещательного агентства (СОВА) пройдет онлайн-трансляция беседы с начальником управления формирования и сопровождения контингента Самарского национального исследовательского университета им. Королева Сергеем Горяиновым.
Он расскажет, какие новшества ждут абитуриентов в этом году, как изменилось количество бюджетных мест в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, а также о том, какие образовательные программы пользуются у будущих студентов особой популярностью, и сколько стоит получить диплом, если попасть на бюджет не удалось.
Смотрите в режиме реального времени в среду, в 12:00 на портале Sova.info, а также в социальных сетях:
ВКонтакте https://vk.com/sovanews63
Фейсбук https://www.facebook.com/sovanews63
Одноклассники https://ok.ru/sovanews63
Телеграм https://t.me/sovanews63
Медиахолдинг "СОВА" это:
1. телеканал "Губерния"
2. радиостанция "Губерния"
3. газета "Волжская коммуна"
4. информационный сайт www.sova.info
5. пресс-центр медиахолдинга "СОВА"
6. группы в социальных сетях, передает пресс-центр медиахолдинга "СОВА"
Добавить комментарий