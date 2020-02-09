Я нашел ошибку
Главные новости: 
Военнослужащим Самарской области увеличили выплаты на покупку жилья
Военнослужащим Самарской области увеличили выплаты на покупку жилья
Самарцам напоминают об опасности выхода на лед водоемов
Самарцам напоминают об опасности выхода на лед водоемов
Тольяттинец Александр Вязовкин - чемпион мира по гребле-индор!
Тольяттинец Александр Вязовкин - чемпион мира по гребле-индор!
Первый этап Волга Квест преодолели все участники
Первый этап «Волга Квест» преодолели все участники
Зоозащитники предложили ограничить разведение кошек и собак в РФ
Зоозащитники предложили ограничить разведение кошек и собак в РФ
В Самаре в ДТП с иномаркой пострадала девушка-пешеход
В Самаре в ДТП с иномаркой пострадала девушка-пешеход
В Самаре нашли пропавшую школьницу Девочку отыскали живой
В Самаре нашли пропавшую школьницу
В Самаре на Московском шоссе открыли крытый футбольный манеж
В Самаре на Московском шоссе открыли крытый футбольный манеж
сегодня  Воскресенье, 9 февраля, 12:47
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -19 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/02:
USD 63.47
0.67
EUR 69.63
0.55
Новости /  Общество /  Социум  

Зоозащитники предложили ограничить разведение кошек и собак в РФ

9 февраля 2020 11:40
72
Зоозащитники предложили ограничить разведение кошек и собак в РФ
Животных в стране «производится» больше, чем их способны взять в дома люди. 

Зоозащитники выступили с предложением ввести в России квоты на разведение породистых собак и кошек, чтобы в будущем сократить численность бездомных животных. Об этом заявила руководитель центра «ВИТА» Ирина Новожилова 9 февраля, передает «Интерфакс».
«Для того чтобы решить в стране проблему бездомных животных, надо прекратить многовековую борьбу со следствием и начать искоренять причину», — сказала она.

По словам Новожиловой, бездомные животные — это результат нестыковки между спросом и предложением. Животных в стране «производится» больше, чем их способны взять в дома люди. Такая проблема сохраняется в странах, где власти не контролируют разведение домашних животных, добавила она. Зоозащитница объяснила, что в процессе задействованы «разведенцы» двух уровней — одни разводят животных ради бизнеса, а другие «по недомыслию». Последние — это обычные граждане, которые не стерилизуют питомцев.

«Первая категория должна подвергаться лицензированию, налогообложению и квотированию, в отношении второй должны работать жесткие законодательные рычаги, поощряющие человека к стерилизации питомца», — считает Новожилова. По ее мнению, в нынешних условиях это единственная разумная и гуманная мера профилактики гибели тысяч невостребованных животных.

Руководитель центра «ВИТА» также выступила за то, чтобы государство информировало людей с помощью центральных каналов о масштабах проблемы и последствиях бесконтрольного разведения животных. Она заявила о необходимости создать сеть ветеринарных клиник, которые бы стерилизовали кошек и собак на льготных условиях, пишут "Известия".

Более 30 стран решили проблемы бездомных животных. Они экономически стимулируют стерилизовать питомцев: это стоит дешевле, чем налог на нестерилизованное животное, рассказала Новожилова.

Фото: Дильдина Светлана
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
9 февраля 2020  11:40
Зоозащитники предложили ограничить разведение кошек и собак в РФ
Зоозащитники предложили ограничить разведение кошек и собак в РФ
Животных в стране «производится» больше, чем их способны взять в дома люди.  Социум
70
8 февраля 2020  19:00
Находясь на отдыхе, нередко под влиянием алкоголя, люди теряют бдительность, что приводит к печальным последствиям.
МЧС СО: Не забывайте о правилах безопасности в выходные дни
Находясь на отдыхе, нередко под влиянием алкоголя, люди теряют бдительность, что приводит к печальным последствиям.  Социум
266
8 февраля 2020  18:22
Количество жертв нового вида вируса превысило 700 человек. По данным властей Китая, заражены более 34 тыс. Главное — в материале РБК.
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 8 февраля
Количество жертв нового вида вируса превысило 700 человек. По данным властей Китая, заражены более 34 тыс. Главное — в материале РБК.  Социум
294
Весь список

Здравоохранение
9 февраля 2020  11:28
В Самаре нашли пропавшую школьницу Девочку отыскали живой
В Самаре нашли пропавшую школьницу
Девочку отыскали живой. Здравоохранение
140
9 февраля 2020  10:27
В России изменились правила назначения льготных лекарств
В России изменились правила назначения льготных лекарств
Рецепт с пометкой statim (немедленно) должны обслужить в течение одного рабочего дня со дня обращения. Здравоохранение
101
8 февраля 2020  09:44
Названы полезные свойства кофе
Названы полезные свойства кофе
Кофе содержит микроэлементы, витамины группы B и не теряет их даже при обжарке.  Здравоохранение
331
Весь список
Новости медицины
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
465
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
419
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15307
Весь список
Туризм
7 февраля 2020  10:54
Больше половины россиян отправятся отдыхать в Крым на поезде
Больше половины россиян отправятся отдыхать в Крым на поезде
При этом самолет выбрали только 16% опрошенных. Туризм
182
1 февраля 2020  09:53
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Стоимость шенгенской визы не изменится для граждан России, а также для путешественников еще из 10 государств. Туризм
508
25 января 2020  10:40
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Китай
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Китай
При аннулировании тура путешественники могут претендовать на полный возврат средств. Туризм
531
Весь список
Образование
7 февраля 2020  14:31
Проектный офис предназначен для поддержки региональных инициатив студентов, ученых и жителей Приволжского федерального округа.
В СамГУПС открылся Проектный офис для реализации актуальных инноваций и инициатив
Проектный офис предназначен для поддержки региональных инициатив студентов, ученых и жителей Приволжского федерального округа.  Образование
294
7 февраля 2020  09:34
Самарский политех – в современных научных трендах
Самарский политех – в современных научных трендах
По итогам крупных федеральных грантовых конкурсов молодыми учеными СамГТУ реализуется 12 крупных проектов.  Образование
216
6 февраля 2020  13:39
Самарский политех провел Всероссийскую олимпиаду по химии
Самарский политех провел Всероссийскую олимпиаду по химии
Участниками испытаний стали старшеклассники области. Образование
252
Весь список

Культура
8 февраля 2020  19:25
Простота и изящество стиля этого ансамбля основываются на высочайшем уровне исполнительской техники в сочетании с глубиной и тактичностью интерпретации.
В Самарском художественном музее пройдёт концерт «Метаморфозы русской жизни»
 Простота и изящество стиля этого ансамбля основываются на высочайшем уровне исполнительской техники в сочетании с глубиной и тактичностью интерпретации.  Культура
258
7 февраля 2020  21:15
Народная артистка России Светлана Крючкова представит поэтический спектакль, созданный на основе писем, дневников и поэзии разных лет Давида Самойлова.
В Самарской филармонии представят поэтический спектакль «Пока в России Пушкин длится…»
Народная артистка России Светлана Крючкова представит поэтический спектакль, созданный на основе писем, дневников и поэзии разных лет Давида Самойлова.  Культура
414
7 февраля 2020  21:07
Конкурс проводится в память о Президенте Конкурса профессоре Иосифе Давыдовиче Кобзоне.
Студенты Самарского хореографического училища примут участие в международном конкурсе «DANCE MOSCOW»
Конкурс проводится в память о Президенте Конкурса профессоре Иосифе Давыдовиче Кобзоне.  Культура
393
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
335
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15767
Весь список
Мода
7 февраля 2020  15:53
Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
 Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка.   Мода
49
29 января 2020  10:26
Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
 При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
77
20 января 2020  07:43
Серебряные украшения – особенности
 Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма.  Мода
119
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
593
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2412
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
927
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1995
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1524
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
1121
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1129
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1625
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1635
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1948
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3070
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3643
Весь список

Мероприятия
В Самарском художественном музее пройдёт концерт «Метаморфозы русской жизни»
Региональный оператор запускает сбор макулатуры в рамках благотворительной акции «Сдай макулатуру – сохрани лес»
В областной научной библиотеке исполнят Чайковского, Верди и Беллини
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные