Зоозащитники предложили ограничить разведение кошек и собак в РФ
9 февраля 2020 11:40
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Зоозащитники выступили с предложением ввести в России квоты на разведение породистых собак и кошек, чтобы в будущем сократить численность бездомных животных. Об этом заявила руководитель центра «ВИТА» Ирина Новожилова 9 февраля, передает «Интерфакс».
«Для того чтобы решить в стране проблему бездомных животных, надо прекратить многовековую борьбу со следствием и начать искоренять причину», — сказала она.
По словам Новожиловой, бездомные животные — это результат нестыковки между спросом и предложением. Животных в стране «производится» больше, чем их способны взять в дома люди. Такая проблема сохраняется в странах, где власти не контролируют разведение домашних животных, добавила она. Зоозащитница объяснила, что в процессе задействованы «разведенцы» двух уровней — одни разводят животных ради бизнеса, а другие «по недомыслию». Последние — это обычные граждане, которые не стерилизуют питомцев.
«Первая категория должна подвергаться лицензированию, налогообложению и квотированию, в отношении второй должны работать жесткие законодательные рычаги, поощряющие человека к стерилизации питомца», — считает Новожилова. По ее мнению, в нынешних условиях это единственная разумная и гуманная мера профилактики гибели тысяч невостребованных животных.
Руководитель центра «ВИТА» также выступила за то, чтобы государство информировало людей с помощью центральных каналов о масштабах проблемы и последствиях бесконтрольного разведения животных. Она заявила о необходимости создать сеть ветеринарных клиник, которые бы стерилизовали кошек и собак на льготных условиях, пишут "Известия".
Более 30 стран решили проблемы бездомных животных. Они экономически стимулируют стерилизовать питомцев: это стоит дешевле, чем налог на нестерилизованное животное, рассказала Новожилова.
Фото: Дильдина Светлана
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