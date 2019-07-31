Завершился Молодёжный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2019»

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Во вторник, 30 июля, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а также главы Пензенского, Ульяновского и Саратовского регионов приняли участие в работе заключительного дня Молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга 2.0». Почётные гости вместе с участниками подвели итоги и приняли участие в торжественной церемонии закрытия.Форум проводится по поручению Президента России Владимира Путина, под патронатом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО. Организатором Форума является Правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.Одним из самых ярких впечатлений заключительного дня стало неформальное общение у костра с участниками смены «Культурный БУМ!». Ребята задавали свои вопросы Полпреду Президента, Губернатору Самарской области, председателю комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олегу Мельниченко и председателю Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России Сергею Кабайло. Говорили о свободе творчества и самовыражения, обсуждали уличное искусство и дискутировали о гранях допустимого в стрит-арте.Много положительных откликов от участников «iВолги» получил проект «Театральное Приволжье», который реализуется в ПФО по инициативе Игоря Комарова. Участники и победители региональных этапов этого конкурса каждый день ставили свои постановки на площадках Форума, и такой формат полюбился ребятам. Участники «iВолги» обратились к Полпреду с просьбой продлить проект и после окончания Года театра. Игорь Комаров заверил, что если конкурс действительно востребован, у него обязательно будет продолжение. «Одна из главных целей Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина о проведении Года театра заключается в привлечении интереса молодёжи к театральной жизни. Если нам это удалось, если такой формат действительно вам нужен, то мы, конечно, будем его продолжать. Хочется, чтобы проект «Театральное Приволжье» был как живой организм: чтобы он жил и развивался вместе со своими участниками. Сейчас мы видим, что у него есть шансы стать успешным, и уверен, все регионы ПФО нас поддержат», – подчеркнул Игорь Комаров.Напомним, Молодёжный форум «iВолга 2.0» проходит в Год театра в России, поэтому принял на своей площадке не только II Молодежный фестиваль театров Приволжского федерального округа, но и участников фестиваля «Театральное Приволжье», региональный тур которого завершился в конце июня. В субъектах федерации ПФО уже выбрали победителей в регионах в рамках одноименного окружного проекта – по одному студенческому и школьному театру. В Самарской области ими стали работы студенческой группы Самарского государственного института культуры «Аленький цветочек» и эстрадной студии «Дорога добра» – «Тайна серого замка, или каникулы с привидениями». С 1 августа каждый житель ПФО сможет зайти на сайт театральноеприволжье.рф, познакомиться с видеоверсиями спектаклей, творчеством артистов на видео и проголосовать за понравившийся спектакль.У участников «iВолга 2.0» в течение всего форума была уникальная возможность видеть постановки финалистов вживую. Лучшие студенческие театры из регионов ПФО каждый вечер представляли спектакли различных жанров. Так, зрители на «iВолге» смогли познакомиться с творчеством 12-ти театральных коллективов из Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей; Пермского края, Республики Марий Эл, Татарстана, Удмуртской Республики, Чувашии, Республики Молдова.Участница из Воткинска поинтересовалась, есть ли будущее для развития театрального дела в небольших городах, от чего это зависит? «Поддержка будет, но, в первую очередь, это зависит от вас самих», – отметил Дмитрий Азаров и привёл в пример театр «Грань» из Новокуйбышевска.Также участники встречи обсудили вопросы сохранения культурного наследия, реставрации памятников архитектуры, а также – можно ли считать искусством граффити и какова грань между творчеством и вандализмом. Участники привели в пример недавний случай, когда в Самаре на улице Ленинградской граффити был нанесён поверх дореволюционной рекламы, украшавшей фасад. Ребята сошлись во мнении, что, если человек считает себя художником, он должен иметь кодекс чести. «Это история, которая была до нас, и нельзя её портить», – отметили участники. Вместе с тем, по мнению ребят, необходимо выделять для граффити специальные площадки, на которых молодые люди смогли бы проявить свои таланты.Дмитрий Азаров поручил Администрации областной столицы отобрать такие площадки совместно со стрит-арт художниками, а также подчеркнул, что высококлассные примеры росписи домов появились в регионе в преддверии Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Так, например, лучшее граффити о российской сборной сделано именно у нас.В этом году «iВолга 2.0» вышла на международный уровень, собрав представителей 10-ти государств ближнего зарубежья на смене «iVolga International». Игорь Комаров и Дмитрий Азаров встретились с участниками смены и познакомились с их идеями по расширению и укреплению международных отношений в сферах культуры, науки, дипломатии, в спорте, IT-сфере и социальных проектах. Заместитель председателя Совета молодёжи Таджикистана Умеджони Рахимзода попросил поделиться методическими наработками по организации «iВолга 2.0» для создания аналога такого масштабного молодёжного форума в Таджикистане.Одно из ключевых событий дня – встреча Главы региона Дмитрия Азарова с делегацией Самарской области. Она традиционно является лидером не только по количеству участников, но и по числу грантополучателей. В этом году регион представляли 650 ребят из всех муниципалитетов губернии, серебряные волонтёры и одарённые школьники.Участники задали Губернатору вопросы о его собственном профессиональном пути, а также о перспективах развития городов и муниципалитетов Самарской области, поддержке молодых специалистов. Так, в процессе общения участница Форума Екатерина из Чапаевка попросила разъяснить, что даст городу статус «Территории опережающего социально–экономического развития» (ТОСЭР), который был ему присвоен в феврале этого года. Дмитрий Азаров отметил, что принятое решение даст серьёзный импульс развития Чапаевску. «Это особые режимы экономической деятельности, это снижение налога на прибыль до 2% в первые 10 лет, это освобождение от земельного налога, это снижение взносов в фонд социального страхования первые 3 года до 7,5%, – пояснил Глава региона. – И сегодня мы научились этим инструментарием пользоваться: у нас активно работает ТОСЭР, особая экономическая зона в Тольятти. Автоград сегодня – лидер по созданию рабочих мест, лидер экономического роста в Самарской области».Ещё одна жительница Чапаевска Ольга рассказала, что сейчас учится в колледже на преподавателя начальных классов и планирует работать по специальности в сельской школе. «Меня интересует, какие меры поддержки для молодых специалистов сельских школ есть сейчас и какие планируются в будущем?», – спросила девушка. Дмитрий Азаров рассказал, что педагогам этой категории полагаются «подъёмные» в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, в региональном бюджете предусмотрены ежемесячные доплаты в размере 5 тысяч рублей для молодых преподавателей.«Напомню, что по примеру замечательного проекта «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с 2020 года начинает работать федеральная программа «Земский учитель». Сумма средств, которая будет предоставляться по ней молодым специалистам – миллион рублей. Так что ваши правильные устремления будут поддержаны и на федеральном, и на региональном уровнях».Кульминацией дня стала церемония награждения победителей форума «iВолга 2.0». В этом году грантовую поддержку получили 39 проектов на общую сумму свыше 17 миллионов рублей. Традиционно наибольшее количество грантов выиграла делегация Самарской области. На дальнейшее развитие своих идей средства получили 10 самарских ребят, среди которых четыре участника взяли грант на максимальную сумму в 300 тысяч рублей: Артём Киселев с кинологическим центром «Псорь–профессионально о собаках», Виктор Копытин с проектом «Экобум», Егор Майоров с передвижной телевизионной станцией Молодёжной телестудии «Пара'DOX», Вячеслав Рябцов с проектом «Школа дворовода», сообщает пресс-служба облправительства.Подводя итоги Форума, Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров выразил уверенность, что у «iВолги» большое будущее. «Форум по праву считается одним из самых популярных, хорошо организованных и востребованных молодёжных слётов, – сказал Игорь Комаров. – И если возникают вопросы, каким будет Форум через 3 – 5 лет, то точно нет вопросов, что он будет проходить здесь, в Самарской области».«В этом году совместная командная работа с аппаратом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе позволила провести определенную перезагрузку Форума. Неслучайно он теперь называется «iВолга 2.0». Здесь стало больше пространства для творчества, ещё больше возможностей», – подчеркнул Дмитрий Азаров.Глава региона также отметил, что самый главный эффект молодёжного форума происходит тогда, когда его участники возвращаются в свои города, посёлки и реализуют проекты. Причём не только свои, но и те, которые они взяли на вооружение в рамках форума, как лучший опыт других регионов. «Сегодня эта большая команда «iВолги», которая формируется на протяжение многих лет, уверен, создаёт очень успешное будущее развития Приволжского федерального округа, наших городов, наших сёл, наших регионов», – подчеркнул Губернатор.