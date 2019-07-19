Завершилась областная профильная смена юных инспекторов движения «ЮИД–2019»

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52 активиста детских общественных объединений – юных инспекторов движения (ЮИД), педагоги образовательных организаций Самарской области провели 5 незабываемых дней на берегу Волги. В рамках смены прошли обучение учащиеся из г. Самара, Сызрань, Нефтегорска, м.р. Похвистневский, Волжский, Ставропольский, Кинель-Черкасский. В профильную смену «ЮИД» направлялись в качестве поощрения активные участники профилактических акций, мероприятий, добившиеся успехов в общественной деятельности, обучении, а также победители соревнований, олимпиад, фестивалей, смотров, конкурсов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», активных участников акции «Учись быть пешеходом». Все участники были поделены на 2 батальона «синие» и «белые», которые соревновались между собой в конкурсных мероприятиях смены.Лето является благоприятным периодом для продуманного организованного вовлечения детей, подростков в социально значимую деятельность, в которой дети и подростки успешно осваивают различные виды деятельности (спортивная, творческая), где приобретают навыки самоуправления, самоорганизации, самодисциплины. Тематическая развивающая программа смены, включающая различные мероприятия (мастер-классы по ПДД, веловождению, начальной военной подготовке, игровые и развивающие тренинги, развлекательные программы, конкурсы, позволяет детям получить новые знания в вопросах безопасности дорожного движения. Команды участвовали в состязаниях по футболу, волейболу и баскетболу, был организован флешмоб за безопасность дорожного движения.Обучение детей и подростков основам безопасного поведения, профилактика правонарушений на дорогах и в общественных местах, предупреждение дорожного травматизма, детской безнадзорности, беспризорности и наркомании, социальная и профессиональная ориентация школьников – определяющие приоритеты в деятельности педагогов профильной смены.На закрытии смены, которое состоялось вечером 16 июля, юные инспекторы спели новый гимн юидовцев, который впервые прозвучал на всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в июне 2019 года. Были награждены победители конкурсов, организованных в рамках профильной смены ЮИД, вручены дипломы, подарки и благодарственные письма самым активным руководителям команд. Флешмоб «За безопасность на дорогах» завершил церемонию закрытия, а на вечернем «костре» ребята все вместе исполняли любимые песни под гитару, писали свои заветные желания, бросая в костёр записки.