Запущен новый социальный проект «САМАРА СПОРТИВНАЯ»

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Прокуратурой г. Самары с Администрацией г.о. Самара на постоянной основе ведется совместная работа по созданию и размещению социальной рекламы, направленной на правовое просвещение и правовое информирование населения, в том числе профилактику правонарушений и повышение правосознания граждан.В текущем году в рамках совместной работы запущен новый проект «САМАРА СПОРТИВНАЯ», направленный на популяризацию спорта и здорового образа жизни жителей города.К участию в проекте также привлечены спортсмены – участники и призеры международных соревнований, чьи «образы» размещаются на социальной рекламе на объектах наружной рекламы города (баннеры, видеоэкраны, а также мониторы, установленные в транспорте).В настоящее время прокуратурой города совместно с администрацией г.о. Самара разработан и размещен на центральных улицах города (ул. Гагарина, д. 26; ул. Г. Димитрова, д. 100; ул. Дачная, ТЦ «Айсберг»; ул. Дыбенко, ТРК «Космопорт»; ул. Солнечная, д. 53; пр. К. Маркса/ул. Киевская, д. 12; ул. Партизанская, ТЦ «Мегамебель»; ул. Стара-Загора, д. 85; ул. Физкультурная/ул. Воронежская) баннер с изображением заслуженного мастера спорта России Ольги Артешиной – неоднократного чемпиона и призёра многих международных соревнований в составе женской сборной России по баскетболу.Социальная реклама в видеоформате транслируется на 7 видеоэкранах (ул. Ново-Садовая, д. 106; пр. Ленина, д. 25А; ул. Авроры, д. 150; Московское шоссе, д. 26Д; ул. Советской Армии, д. 157; ул. Советской Армии/ул. Гагарина, парк «Дружбы»; ул. Красноармейская, д. 133) и в транспорте.Особенностью разработанной социальной рекламы является размещение на ней QR-кода, ведущему на официальный сайт Департамента физической культуры и спорта администрации г.о. Самара, где размещена подробная информация о спортивных учреждениях и спортивных школах, в том числе олимпийского резерва, расположенных на территории города, с указанием видов спорта и активными ссылками на сайты учреждений, о подведомственных Департаменту учреждениях, а также спортивных объектах города, сообщает прокуратура Самары.Обращаем внимание жителей города, что содержащаяся на сайте Департамента информация позволит всем желающим узнать о месте нахождения, режиме работы спортивных секций, контактных данных руководителей и тренеров.