Запрет на продажу квартиры побудил новокуйбышевца погасить полумиллионный долг перед дочерью

148

В отделе судебных приставов г. Новокуйбышевска на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина К. алиментов в пользу его несовершеннолетней дочери. Долг мужчины перед своим ребенком составил 505 тысяч рублей.Судебным приставом-исполнителем, чтобы побудить мужчину к исполнению своего родительского долга, были применены меры в виде ограничения права на выезд за пределы Российской Федерации, а также пользования специальным правом на управление транспортными средствами. Должностными лицами Управления было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении его квартиры.После того, как мужчина узнал о наложенных запретах, он поспешил в отдел судебных приставов. Оказалось, что гражданин К. планирует продать недвижимость, а наложенные судебными приставами запреты не позволяют ему этого сделать. Намереваясь в ближайшее время заключить сделку по продаже квартиры, мужчина полностью погасил долг перед ребенком в размере 505 тысяч рублей.После погашения задолженности ограничительные меры с мужчины были сняты, а по установленному в рамках исполнительного производства месту его работы было направлено постановление об удержании алиментов из заработной платы.