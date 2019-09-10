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Новости /  Общество /  Социум  

Запрет на продажу квартиры побудил новокуйбышевца погасить полумиллионный долг перед дочерью

10 сентября 2019 09:46
148
Запрет на продажу квартиры побудил новокуйбышевца погасить полумиллионный долг перед дочерью
Мужчина задолжал алименты своему ребенку.

В отделе судебных приставов г. Новокуйбышевска на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина К. алиментов в пользу его несовершеннолетней дочери. Долг мужчины перед своим ребенком составил 505 тысяч рублей.
Судебным приставом-исполнителем, чтобы побудить мужчину к исполнению своего родительского долга, были применены меры в виде ограничения права на выезд за пределы Российской Федерации, а также пользования специальным правом на управление транспортными средствами. Должностными лицами Управления было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении его квартиры.
После того, как мужчина узнал о наложенных запретах, он поспешил в отдел судебных приставов. Оказалось, что гражданин К. планирует продать недвижимость, а наложенные судебными приставами запреты не позволяют ему этого сделать. Намереваясь в ближайшее время заключить сделку по продаже квартиры, мужчина полностью погасил долг перед ребенком в размере 505 тысяч рублей.

После погашения задолженности ограничительные меры с мужчины были сняты, а по установленному в рамках исполнительного производства месту его работы было направлено постановление об удержании алиментов из заработной платы.
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