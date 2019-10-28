Загадочные зеленые кочки сфотографировали в Самарской области
28 октября 2019 10:47
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В интернете опубликовали фотографии зеленых кочек, которые появились у села Байдеряково в Шигонском районе. Автор снимков решил узнать у пользователей сети, что это за растение, которое в октябре остается по-летнему зеленым.
Однако за сутки ответа от читателей так и не последовало. Пост удостоился лишь несколькими лайками. При этом, на фото видно, что растение сферической формы произрастает геометрически аккуратно, словно настоящая грядка, пишет КТВ-Луч.
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