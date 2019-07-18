За долг в 40 тысяч рублей житель Самарской области отработает 60 часов на обязательных работах

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После развода суд обязал гражданина М. из Похвистнево выплачивать двум своим сыновьям алименты в размере 1/3 части ото всех видов заработка. Судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов г. Похвистнево в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Работниками Службы должник был проинформирован о необходимости исполнения требований исполнительного документа и предупрежден о последствиях уклонения от уплаты алиментов. Мужчина полученную информацию проигнорировал.Суд назначил мужчине наказание в виде 60 часов обязательных работ, которые ему предстоит провести за общественно полезным трудом.В случае если гражданин М. так и продолжит уклоняться от уплаты алиментов, то ему грозит уже уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ, предусматривающее наказание вплоть до лишения свободы сроком на 1 год.