За 5 месяцев в Самарской области возбуждено свыше 1,5 тысяч исполнительных производств о взыскании зарплаты

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За 5 месяцев 2019 года Управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области было возбуждено свыше 1,5 тысяч исполнительных производств о взыскании заработной платы на общую сумму 61 миллион рублей. Фактическим исполнением окончено свыше 1 тысячи исполнительных производств на сумму 18,5 миллионов рублей. Кроме того, судебные приставы частично взыскали почти 13 миллионов рублей в пользу сотрудников организаций и предприятий региона.Работа по взысканию задолженностей по заработной плате является приоритетным направлением в деятельности УФССП России по Самарской области.