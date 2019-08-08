Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 8 августа, 15:28
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/08:
USD 65.09
-0.11
EUR 72.89
-0.18
Новости /  Общество /  Социум  

За 9 лет компаний, где запрещено курение, стало больше в 1,5 раза

8 августа 2019 11:18
127
За 9 лет компаний, где запрещено курение, стало больше в 1,5 раза
В каждой пятой российской компании сотрудникам перекуры запрещены.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросил 500 работодателей и 1600 сотрудников российских компаний о регламентах для курящих сотрудников, количестве и продолжительности перекуров в течение рабочего дня.

Каждая пятая компания запрещает сотрудникам курить в рабочее время (21%). В 73% российских компаний сотрудникам разрешено курить в специально отведенных местах. 1% работодателей позволяет сотрудникам курить в коридорах или туалетах. Где угодно можно курить в 2% компаний.

В 19% компаний, где курение разрешено, действуют регламенты для курящих сотрудников: компании выделяют места для курения, прописывают допустимое количество перекуров в течение рабочего дня и их продолжительность. Большинство компаний, где курение разрешено, не имеют четких регламентов для сотрудников, подверженных пагубной привычке (68%).

Опросы курящих сотрудников показывают, что большинство из них устраивают перекуры 3—4 раза за рабочий день (36%). Пять и более раз выходят курить 24% работающих россиян. Один или два раза — 17% респондентов. Воздерживаются от курения на работе 16% опрошенных.

По утверждению большинства курильщиков, перекур в рабочее время обычно занимает менее 5 минут (75%). От 5 до 10 минут тратят на перекур 20% респондентов. Более 10 минут — 3%.

Женщины чаще мужчин придерживаются принципа не курить в рабочее время (24 и 13% соответственно). Среди сотрудников старше 45 лет по сравнению с более молодыми коллегами больше тех, кто воздерживается от курения на работе (21%).

Похоже, антитабачная кампания приносит результаты: по сравнению с аналогичным исследованием 2010 года число компаний, которые запрещают перекуры, выросло с 13 до 21%. С 2016 года уменьшилось количество россиян, которые устраивают перекуры на работе более пяти раз за смену: 30% 3 года назад и 24% сейчас.

Минздрав предупреждает, но вы не хотите или не можете отказаться от вредной привычки? Современные работодатели нередко предупреждают в вакансиях о действующих в компании запретах на курение. Уточняйте у работодателей информацию о регламентах для курящих сотрудников, общаясь в чате на нашем сайте. Чат с работодателем открывается в случае, если вы отправили резюме на подходящую вакансию или работодатель выбрал ваше резюме, опубликованное в открытом доступе.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
8 августа 2019  15:10
В субботу на второй очереди набережной Волги (от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска) будут организованы различные интерактивные площадки, спортивные соревнования и концерт
День физкультурника в Самаре: 30 интерактивных площадок, ночной забег и концерт
В субботу на второй очереди набережной Волги (от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска) будут организованы различные интерактивные площадки, спортивные... Социум
9
8 августа 2019  14:55
На дирижабле устанавливается видеокамера, увеличивающая обзор в несколько раз.
В Волжском районе сотрудники ГИБДД и Росгвардии с помощью дирижабля будут выявлять нарушителей ПДД
На дирижабле устанавливается видеокамера, увеличивающая обзор в несколько раз.  Социум
43
8 августа 2019  11:56
Жители Самары по-прежнему больше любят кошек, чем собак
Жители Самары по-прежнему больше любят кошек, чем собак
Самая популярная порода – шотландская. Социум
131
Весь список

Здравоохранение
8 августа 2019  15:04
Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов посетил медицинские учреждения Автограда.
В Тольятти Михаил Ратманов встретился с пациентами и медработниками
Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов посетил медицинские учреждения Автограда.   Здравоохранение
27
8 августа 2019  09:24
Министр здравоохранения Самарской области ознакомился с работой новой передвижной рентгенохирургической системой С-дуга
Министр здравоохранения Самарской области ознакомился с работой новой передвижной рентгенохирургической системой С-дуга
Ее уже использовали ее на двух операциях. Здравоохранение
174
7 августа 2019  23:45
В Тольятти Михаил Ратманов ознакомился с работой новой передвижной рентгенохирургической системы С-дуга
Систему установили вчера и уже использовали ее на двух операциях.  Здравоохранение
294
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14166
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14171
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14308
Весь список
Туризм
2 августа 2019  12:59
В Самарской области появится экологическая деревня с современным туристическим центром.
В Самарской области обустроят экологическую деревню
Она появится в селе Смолькино – в месте, где в доисторические времена остановился ледник. Туризм
459
30 июля 2019  10:42
Отпускной бюджет россиян за 3 года вырос всего на 5%
Отпускной бюджет россиян за 3 года вырос всего на 5%
Максимальная сумма, которую среднестатистический россиянин может потратить на неделю отпуска, сегодня составляет чуть более 24,5 тыс. руб. Туризм
281
26 июля 2019  12:11
Самой популярной локацией на летних выходных для самарцев оказался Ставропольский район
Самой популярной локацией на летних выходных для самарцев оказался Ставропольский район
Это обусловлено большим количеством дачных массивов и коттеджных поселков, а также летними мероприятиями. Туризм
444
Весь список
Образование
8 августа 2019  13:54
Число кандидатов в ректоры Самарского университета может вырасти
Число кандидатов в ректоры Самарского университета может вырасти
   Ректора Самарского университета в Минобрнауки РФ изначально должны были выбрать этой весной. Образование
73
5 августа 2019  16:43
Ряды студентов опорного университета пополнились почти на полторы тысячи человек.
В Политехе подвели итоги первой волны зачисления абитуриентов
Ряды студентов опорного университета пополнились почти на полторы тысячи человек.  Образование
4937
2 августа 2019  12:44
У Самарского медицинского госуниверситета появился президент
У Самарского медицинского госуниверситета появился президент
Им стал Геннадий Котельников. Образование
356
Весь список

Культура
8 августа 2019  14:43
Согласно документу, центр запрещает артистке исполнять музыкальные произведения продюсера, а также отказывается от обязательств по туру, который запланирован на август.
Фадеев расторг контракт с певицей Наргиз
Согласно документу, центр запрещает артистке исполнять музыкальные произведения продюсера, а также отказывается от обязательств по туру, который запланирован... Культура
45
7 августа 2019  22:18
Тарантино — большой поклонник творчества поэта.
Мединский подарил Тарантино сборник стихотворений Пастернака
Тарантино — большой поклонник творчества поэта.  Культура
255
7 августа 2019  16:40
Как правильно арендовать сцену?
Как правильно арендовать сцену?
 Если вы задумали провести какое-либо торжественное событие, то вы всегда можете арендовать сцену.  Культура
68
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14923
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14415
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
1112
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1595
Весь список


Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
396
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
749
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
471
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
592
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
520
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
429
Весь список

Фоторепортажи
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
152
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
502
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
840
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
833
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
764
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
952
Весь список

Мероприятия
Самарские активисты ОНФ подвели итоги голосования за лучшие символы города
День физкультурника в Самаре: 30 интерактивных площадок, ночной забег и концерт
В Струковском парке Самары прошел Архитектурный фестиваль
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные