Жителям Самары о переходе на цифровое телерадиовещание рассказывают управляющие микрорайоном

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Цифровое вещание позволяет существенно повысить качество изображения и звука. Благодаря развитию новой технологий будет доступно до 20 телеканалов в цифровом качестве без абонентской платы.В апреле управляющие микрорайоном и председатели ТОСов прошли обучение и в настоящее время совершают поквартирный обход с целью информирования о переходе на цифровое ТВ, сообщает горадминистрация.«Наша задача – максимально всех оповестить, что уже 3 июня пропадет аналоговый сигнал, - уточнила управляющий микрорайоном №8 Елена Пронина. - Мы узнаем, смотрят ли жители аналоговое телевидение. Если да, то рассказываем, что необходимо сделать для приема цифрового сигнала».Чтобы настроить цифровое телевидение нужны дециметровая антенна, а также телевизор, поддерживающий стандарт DVB-T2, либо аналоговый телевизор, цифровая приставка данного формата и антенна. После подключения необходимого оборудования нужно выполнить автоматический поиск программ. Если самостоятельно настроить телевизор не получается можно позвонить по телефону «горячей линии» - 8-800-220-20-02, либо ознакомиться с подробной инструкцией по подключению на сайте http://samara.rtrs.ru/tv/connect/. Создан в Самаре и волонтерский штаб, которые помогает настроить цифровое ТВ. Волонтеры приходят в том случае, если вы сделали заявку по телефону «горячей линии» 8-800-707-61-23 (понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00).Стоит отметить, что отключение не коснется жителей, которые смотрят спутниковое или кабельное телевидение.К тому же, жителей города также информируют и профильные ведомства. Так, социальные работники обошли всех граждан, к которым они прикреплены. С теми, кому нужна была помощь в подключении, составили заявку и в настоящее время волонтеры вместе социальными работниками помогают им настроить цифровое ТВ.Также была проинформирована и социально незащищенная категория населения, которая имеет право на получение компенсационной выплаты за покупку оборудования. Подробнее о том, кому она предоставляется, какие документы потребуются для получения выплаты и куда необходимо обратиться с заявление можно ознакомиться по ссылке - https://samadm.ru/authority/department_of_information_resources_and_technologies/the-transition-to-digital-broadcasting/