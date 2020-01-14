Жители самарского региона могут помочь улучшить работу поликлиник

137

Туда жители Самарской области могут направить свои предложения, идеи, рекомендации по улучшению работы поликлиник или поддержать те, что уже опубликованы.Портал был запущен министерством здравоохранения Самарской области по поручению Главы региона Дмитрия Азарова. В связи с пожеланиями активных жителей региона была упрощена работа портала – отменена обязательная регистрация. Чтобы оставить предложения, достаточно зайти на сайт, написать их и отправить.Речь идет о том, чтобы сделать поликлиники удобными, комфортными, доступными для всех пациентов.Если вы посещали несколько лечебных учреждений, то наверняка заметили разницу. Расскажите, что вам понравилось в организации работы поликлиники и какой опыт стоило бы перенять другим. А может быть, вы вместе с пациентами обсуждали вопросы организации медицинского обслуживания и пришли к единому мнению по поводу того, как надо перестроить работу в отделении, во всей поликлинике? Поделитесь этим мнением.Опубликовать свои инициативы можно по следующим предложенным темам:• повышение качества обслуживания, общения, информирования в поликлиниках,• упрощение записи на прием,• улучшение работы участкового врача,• улучшение работы узких специалистов,• уменьшение необходимости посещения поликлиник,• уменьшение очередей,• повышение комфортности, удобства поликлиник,• улучшение транспортной доступности поликлиник,• другие предложения по повышению качества работы поликлиник.Пользователи системы могут голосовать за понравившиеся им предложения.Наиболее популярные станут предметом рассмотрения и разработки соответствующих проектов регионального минздрава и других задействованных ведомств.Напоминаем, портал создан для интересных идей и новых эффективных предложений по переустройству работы поликлиник, а отзывы, вопросы по организации медицинской помощи или проблемной ситуации жители губернии всегда могут направить на официальный сайт минздрава, обратиться на горячую линию по телефону (846) 225-70-82 или к администрации учреждений.В настоящее время в приемных отделениях, регистратуре каждого учреждения здравоохранения Самарской области и на их официальных сайтах размещены баннеры с контактными данными руководителя организации - номером рабочего сотового телефона, по которому граждане могут обратиться с замечаниями и предложениями по улучшению работы.

Фото pixabay.com