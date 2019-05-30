Жители Самары поучаствуют в экспериментальном заезде беспилотного автомобиля StarLine

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Самара примет участие в экспериментальном тестировании беспилотного автомобиля StarLine. Напомним, 26 ноября 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении тестирования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования.Маршрут беспилотника пройдет через семь городов России: Нижний Новгород, Казань, Самару, Уфу, Челябинск, Екатеринбург и Пермь. Целью экспериментального заезда станет тестирование реализованных в автомобиле беспилотных технологий и сбор данных для создания высокоточной карты российских дорог для беспилотного транспорта.15 июня беспилотник StarLine посетит Самару. У жителей города появится уникальная возможность познакомиться с инновационным российским проектом: в режиме онлайн следить за передвижениями автомобиля, а также принять участие в автоквесте «Найди беспилотник в своем городе».